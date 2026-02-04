Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Η βαθμολογία της Super League μετά το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του Αστέρα και προσπέρασε την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του Αστέρα στην Τρίπολη σ' εξ αναβολής αγώνα και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε στους 46 βαθμούς και άφησε στη 2η θέση την ΑΕΚ που έχει 45β. Ο ΠΑΟΚ είναι 3ος με 44 αλλά έχει να δώσει στις 4 Μαρτίου το εξ' αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νίκαια.
11. Ατρόμητος 17
12. Παναιτωλικός 15
13. Αστέρας Τρίπολης 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ,ΠΑΟΚ και Κηφισιά, έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
