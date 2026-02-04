Η βαθμολογία της Super League μετά το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη
Η βαθμολογία της Super League μετά το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του Αστέρα και προσπέρασε την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία

Η βαθμολογία της Super League μετά το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του Αστέρα στην Τρίπολη σ' εξ αναβολής αγώνα και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. 

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε στους 46 βαθμούς και άφησε στη 2η θέση την ΑΕΚ που έχει 45β. Ο ΠΑΟΚ είναι 3ος με 44 αλλά έχει να δώσει στις 4 Μαρτίου το εξ' αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νίκαια. 


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 19 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 46 
2. ΑΕΚ 45 
3. ΠΑΟΚ 44
4. Λεβαδειακός 38
5. Παναθηναϊκός 29
6. Άρης 25
7. Βόλος 25
8. ΟΦΗ 21
9. Κηφισιά 19
10. ΑΕΛ 19
11. Ατρόμητος 17
12. Παναιτωλικός 15
13. Αστέρας Τρίπολης 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ,ΠΑΟΚ και Κηφισιά, έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

