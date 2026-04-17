O Σέρχιο Γιούλ ξαναχτύπησε με σουτ-«προσευχή» και αποθεώθηκε από τον Λούκα Ντόντσιτς, δείτε βίντεο
Ο Σέρχιο Γιούλ έχει γράψει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Euroleague με καλάθια που έχει βάλει υπό πολύ δύσκολες στιγμές χαρίζοντας νίκες και τρόπαια στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κάτι ανάλογο συνέβη και το βράδυ της Πέμπτης στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα.

Με 2,9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για το τέλος της 3ης περιόδου, ο Γιούλ πήρε τη μπάλα έξω από τη γραμμή του τριπόντου, σηκώθηκε και έστειλε τη μπάλα στο καλάθι με τη βοήθεια του ταμπλό.



Το καλάθι αυτό, μάλιστα, προκάλεσε το χαμόγελο του Λούκα Ντόντσιτς που ήταν στο γήπεδο με τον Σλοβένο σούπερ σταρ του ΝΒΑ να δίνει το χέρι του στον Ισπανό γκαρντ με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης.


Luka’s reactions to Llull’s mandarina…2026 / 2018 ❤️🔥
Best of Network

Δείτε Επίσης