5ο IMG Future Stars Tournament στο TATOÏ Club: Το μέλλον του παγκόσμιου τένις επιστρέφει στην Αθήνα

Τοκαι ηδιοργανώνουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το, από τιςστο TATOÏ Club. Πρόκειται για μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς διοργανώσεις τένις στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, η οποία φιλοξενεί την ελίτ του παγκόσμιου τένις στην κατηγορία κάτω των 12 ετών (U12). Φέτος, 48 αθλητές - 24 αγόρια και 24 κορίτσια - από 25 χώρες, θα αγωνιστούν στα γήπεδα του TATOÏ Club για μια εβδομάδα υψηλού ανταγωνισμού, προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη ματιά στους αυριανούς πρωταθλητές των Grand Slams.Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες έλαβαν τις προσκλήσεις συμμετοχής τους μέσω προσωπικών βίντεο-μηνυμάτων από τα μεγαλύτερα ονόματα του επαγγελματικού τένις.Κορυφαίοι αστέρες και πρωταθλητές Grand Slam, όπως οιαφιέρωσαν χρόνο για να καλωσορίσουν προσωπικά τους διαδόχους τους. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη φιλοσοφία του IMG Future Stars: να γεφυρώσει το παρόν με το μέλλον του αθλήματος, προσφέροντας στους αθλητές κάτω των 12 ετών την έμπνευση που χρειάζονται για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στα κορυφαία γήπεδα του κόσμου.Το IMG Future Stars by TATOΪ Club είναι μια ολοκληρωμένη εβδομαδιαία διοργάνωση για αθλητές της κατηγορίας U12, μιας ηλικίας καθοριστικής για τη διαμόρφωση της αγωνιστικής τους πορείας.Παράλληλα με το αγωνιστικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες, μαζί με τους προπονητές και τις οικογένειές τους, έχουν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων και ομιλιών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του σύγχρονου τένις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Masterclass για γονείς και προπονητές με τη συμμετοχή της, μητέρας των Andy και Jamie Murray και πρώην Εθνικής Προπονήτριας Σκωτίας, καθώς και Media Workshop με τον, συγγραφέα best seller των New York Times και επί 30 χρόνια βραβευμένο ανταποκριτή τένις και διεθνούς αθλητικού ρεπορτάζ για τους The New York Times, καθώς και αθλητικό αρχισυντάκτη της International Herald Tribune.Μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες εντός και εκτός γηπέδου δημιουργούνται συνθήκες αλληλεπίδρασης, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται με πολιτιστικές εμπειρίες, όπως επίσκεψη στην Ακρόπολη.Οι νικητές των κατηγοριών Αγοριών και Κοριτσιών εξασφαλίζουν πρόσκληση συμμετοχής στο Eddie Herr International Junior Championship (U14), που διεξάγεται στην IMG Academy στο Bradenton της Φλόριντα.H Ελλάδα εκπροσωπείται από τον, την Αναστασία Δερμιτζάκη και τηνενώ οκαι οεκπροσωπούν την Κύπρο.Φέτος, η διοργάνωση απέκτησε διαδικασία προκριματικών αγώνων στη Νότια Αμερική. Το IMG Future Stars South American Qualifying ολοκληρώθηκε με μία εβδομάδα υψηλού επιπέδου αγώνων, μάθησης και ανάπτυξης για τους νέους αθλητές της περιοχής. Οι νικητές -ένα αγόρι από την Κολομβία και ένα κορίτσι από το Περού - κέρδισαν τη θέση τους στο κεντρικό τουρνουά του TATOÏ Club.