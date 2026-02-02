Βόμβα από Πορτογαλία: Ανοικτό να αποχωρήσει από την Αλ Νασρ ο Ρονάλντο, στο τραπέζι MLS και Ευρώπη

Σύμφωνα με την Record ο CR7 σκέφτεται πιο σοβαρά από ποτέ να αποχωρήσει από την Αλ-Νασρ – Η ρήτρα των 50 εκατ. ευρώ και το παρασκήνιο της αποχής