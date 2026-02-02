Βόμβα από Πορτογαλία: Ανοικτό να αποχωρήσει από την Αλ Νασρ ο Ρονάλντο, στο τραπέζι MLS και Ευρώπη
Βόμβα από Πορτογαλία: Ανοικτό να αποχωρήσει από την Αλ Νασρ ο Ρονάλντο, στο τραπέζι MLS και Ευρώπη

Πλησιάζοντας τα 41α γενέθλιά του, το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να βρίσκεται μακριά από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τη Record ο Πορτογάλος στάρ ενδέχεται να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία τον προσεχή Ιούνιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με τις συνθήκες στην Αλ Νασρ και ήδη οι πρώτες φήμες τον συνδέουν με τη MLS αλλά και μια πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται, ο Ρονάλντο προβληματίζεται από τον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF) χειρίζεται την Αλ Νασρ σε σχέση με τους υπόλοιπους μεγάλους συλλόγους της χώρας. Από το 2023, το PIF έχει αποκτήσει τον έλεγχο των Αλ Νασρ, Αλ Χιλάλ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Αχλί, ωστόσο ο Πορτογάλος θεωρεί πως η ομάδα του δεν ενισχύεται στον ίδιο βαθμό.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στους ανταγωνιστές προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια. Ο Καρίμ Μπενζεμά ετοιμάζεται να μετακινηθεί από την Αλ Ιτιχάντ του Σέρχιο Κονσεϊσάο στην Αλ Χιλάλ, ενώ η Αλ Ιτιχάντ κινείται για την απόκτηση του νεαρού Ζορζ Ιλενικενά από τη Μονακό. Αντίθετα, η Αλ Νασρ περιορίστηκε στην προσθήκη του Ιρακινού μέσου Αμπντουλκαρίμ από την Αλ Ζαουράα, γεγονός που ενίσχυσε το αίσθημα αδικίας στο στρατόπεδο της ομάδας.

Ο Ρονάλντο φέρεται να πιστεύει ότι το PIF βάζει «φρένο» στις μεταγραφές της Αλ Νασρ, επηρεάζοντας αρνητικά την προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου, την ώρα που η ομάδα του βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ και η μάχη του πρωταθλήματος κορυφώνεται.

Παράλληλα, ο CR7 θεωρεί ότι αξίζει μεγαλύτερο σεβασμό, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που είχε στην εκτόξευση του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αναλάβει και ρόλο πρεσβευτή του Μουντιάλ 2034, που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία, συμβάλλοντας στη διεθνή προβολή της διοργάνωσης.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Πορτογάλος σταρ αρνήθηκε να αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Αλ Ριγιάντ, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη 1-0 για την ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς. Παρότι παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της κατάκτησης του πρώτου του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία και στο προσωπικό ορόσημο των 1.000 γκολ, ο Ρονάλντο θεώρησε απαραίτητο να στείλει το μήνυμά του, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για όσα συμβαίνουν στην Αλ Νασρ.

Σημειώνεται πως ο Πορτογάλος επιθετικός δεσμεύεται με ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ενόψει καλοκαιριού.

