Ρεάλ Μαδρίτης - Ράγιο Βαγεκάνο 2-1: Την λύτρωσε με πέναλτι στο 90+9' ο Εμπαπέ, δείτε τα γκολ
Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τους τρεις βαθμούς και είναι πάλι στο -1 από την Μπαρτσελόνα - Τραυματίστηκε ο Μπέλιγχαμ
Η Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε μία... ανάσα απ' τη μίνι-έκπληξη στην 22η αγωνιστική της LaLiga, κρατώντας ως το 9ο λεπτό των καθυστερήσεων το 1-1 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Santiago Bernabeu», ωστόσο ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε για άλλη μία φορά τη λύση για τη «βασίλισσα» με το 22ο τέρμα του σε 21 αγώνες πρωταθλήματος, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 με πέναλτι.
Η Ρεάλ άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό με ωραίο τελείωμα του Βινίσιους Τζούνιορ έπειτα από ασίστ του Μπραχίμ Ντίαζ, όμως η Ράγιο Βαγεκάνο βρήκε την στιγμή της στον αγώνα στο 49' με τον Ντε Φρούτος ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Η αποβολή του Σις στο 80ό λεπτό άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα, με τους «μερένχες» να παίρνουν εντέλει την 6η σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα μετά το πέναλτι που έκανε ο Μεντί στον Μπραχίμ Ντίαζ.
Στο 10' τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο και αποχώρησε ο Μπέλιγχαμ.
Στο 90'+13' αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κι ο Τσαβαρία για τη Ράγιο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 22ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της LaLiga έχουν ως εξής:
Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2 (15' Φερνάντες Χαέν - 27' Μπλάνκο, 71' Μπόγε)
Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0 (74' Τσαΐρα)
Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2 (20' Μουνιόθ, 45'+2 Μπούντιμιρ - 17'πέν, 70' Μορένο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 55 -22αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 54 -22αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 45 -22αγ.
Βιγιαρεάλ 42
Εσπανιόλ 34 -22αγ.
Μπέτις 32
Θέλτα 32
Ρεάλ Σοσιεδάδ 27
Οσασούνα 26 -22αγ.
Αλαβές 25 -22αγ.
Τζιρόνα 25 -22αγ.
Έλτσε 24 -22αγ.
Σεβίλη 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24
Βαλένθια 23
Χετάφε 22
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.
Μαγιόρκα 21
Λεβάντε 18
Οβιέδο 16 -22αγ.
