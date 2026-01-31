Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Παναθηναϊκός: Με Αντίνο αλλά χωρίς Τουμπά η αποστολή του Μπενίτεθ για το ματς με την Κηφισιά
Παναθηναϊκός: Με Αντίνο αλλά χωρίς Τουμπά η αποστολή του Μπενίτεθ για το ματς με την Κηφισιά
Ο Σαντίνο Αντίνο μπήκε για πρώτη στην αποστολή του Παναθηναϊκού στον αγώνα με την Κηφισιά ενώ εκτός έμεινε τελευταία στιγμή ο Τουμπά
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Κηφισιά για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague 1, που θα γίνει την Κυριακή (01/02-17:30) στην Λεωφόρο με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή μετά το τέλος της προπόνησης.
Ο Σαντίνο Αντίνο συμπεριλήφθηκε σε κείνη για πρώτη φορά απ' όταν αποκτήθηκε από τους «πρασίνους» ενώ εκτός έμεινε την τελευταία στιγμή ο Αχμέντ Τουμπά εξαιτίας ίωσης από την οποία ταλαιπωρείται.
Ακόμη σε κείνη δεν συμπεριλήφθησαν οι τραυματίες Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας και Ντέσερς, αλλά και ο Μλαντένοβιτς.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Κηφισιά
Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, ανάπτυξη παιχνιδιού και εξάσκηση στα τελειώματα
Ο Σαντίνο Αντίνο συμπεριλήφθηκε σε κείνη για πρώτη φορά απ' όταν αποκτήθηκε από τους «πρασίνους» ενώ εκτός έμεινε την τελευταία στιγμή ο Αχμέντ Τουμπά εξαιτίας ίωσης από την οποία ταλαιπωρείται.
Ακόμη σε κείνη δεν συμπεριλήφθησαν οι τραυματίες Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας και Ντέσερς, αλλά και ο Μλαντένοβιτς.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Κηφισιά
Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, ανάπτυξη παιχνιδιού και εξάσκηση στα τελειώματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα