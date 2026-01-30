Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Ο Βιλντόζα εκτέλεσε τη Μονακό: Με τρίποντο στα 4'' η Βίρτους 84-82 την ομάδα του Σπανούλη στο Πριγκιπάτο, βίντεο
Τρίτη σερί ήττα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στη Euroleague
Με ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε της Μονακό με 84-82 στο Πριγκιπάτο, για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.
Δίχως τον Έντουαρντς οι Ιταλοί, έχοντας σε καταπληκτική μέρα τον Άλστον που σημείωσε 19 πόντους, ανάγκασε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να υποπέσει στην τρίτη της διαδοχική ήττα.
Ο Λούκα Βιλτόζα με εύστοχο τρίποντο και τέσσερα δευτερόλεπτα να απομένουν, «σφράγισε» τη 12η νίκη στην ομάδα του.
Μονακό - Βίρτους: Ο αγώνας
Η Μονακό ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση, έχοντας πιο σωστές επιλογές με πλουραλισμό στην επίθεση αλλά και ευστοχία (3/4 δίποντα, 6/9 τρίποντα) κατάφερε να σκοράρει 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και να έχει τον έλεγχο.
Η Βίρτους έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο και με επιμέρους σερί (7-15) κατάφερε να ισοφαρίσει (37-37, 15΄’), έπειτα από τρίποντο του Άλστον (3/3 τρίποντα, 13π.!).
Παρότι ο Αμερικανός φόργουορντ συνέχισε να βλέπει το καλάθι σαν «βαρέλι» (4/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 18π.!), η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έβρισκε λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, μέσω των αμνών και των έξι κλεψιμάτων και απέκτησε τη διαφορά που χρειαζόταν στο ημίχρονο (51-44, 20’).
Μετά την ανάπαυλα οι Ιταλοί άσκησαν περαιτέρω πίεση στους Μονεγάσκους και πλησίασαν στους 3 (60-57, 26’), ενώ στη συνέχεια ισοφάρισαν (62-62, 29’), μετά από κάρφωμα του Ακέλε. Οδεύοντας προς το φινάλε της αναμέτρηση η Βίρτους είχε τον πρώτο ρόλο, καθώς πήρε το προβάδισμα (85-88, 32’), έχοντας πάρει τον ρυθμό από τους γηπεδούχους και πέντε πόντους του Χάκετ και ένα δίποντο του Ντιούφ, «έχτισαν» εκ νέου σερί (1-13), παίρνοντας +9 (66-75, 34').
He called GAME.#MotorolaMagicMoment | @Moto https://t.co/t807gmloBn pic.twitter.com/vo0JpDYWUu— EuroLeague (@EuroLeague) January 30, 2026
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Μονακό δεν είχε πει την τελευταία της... κουβέντα και με πρωταγωνιστή τον Οκόμπο κατάφερε να επιστρέψει. Μετά από εύστοχο τρίποντο του Γάλλου, μείωσε στους 3 (78-81, 38'). Οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά με τρίποντο του Τζέιμς και ξανά πήραν την κατάσταση στα... χέρια τους, κάνοντας ολικό come back από το -11, (82-81, 39').
Στην τελευταία κατοχή της αναμέτρησης η Βίρτους είχε την μπάλα και με εύστοχο τρίποντο του Βιλντόζα έβαλε μπροστά την ομάδα του (82-84) και τέσσερα δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Οκόμπο αστόχησε σε σουτ στο φινάλε και υπέπεσε στην τρίτη συνεχόμενη ήττα της.
Τα δεκάλεπτα: 30-22, 51-44, 65-62, 82-84
