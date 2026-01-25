Λυκογιάννης: Μερικές φορές ενοχλεί όταν παίζουμε σκληρά, τι είπε για το συμβάν με τον Μπαρτζώκα
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 98-85 του Κολοσσού Ρόδου για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL στη Ρόδο σε έναν επεισοδιακό αγώνα που τα είχε όλα, από γλυκές στιγμές μέχρι εντάσεις μεταξύ προπονητών και παραλίγο ξύλο μεταξύ παικτών
Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Κολοσσού Ρόδου, Άρης Λυκογιάννης, τόνισε πως «μερικές φορές ενοχλεί όταν παίζουμε σκληρά».
«Πρέπει να αντιμετωπίζεις το κάθε παιχνίδι ανεξαρτήτως αντιπάλου, κυρίως και τα παιχνίδια που είναι στο γήπεδο σου, προσπαθώντας να διεκδικήσεις όποιες πιθανότητες έχεις όταν παίζεις με τέτοιου επιπέδου ομάδες.
Μερικές φορές ενοχλεί. Τι πρέπει να κάνουν οι ομάδες αυτές, δεν πρέπει να παίξουν σκληρά. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Δίνω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη του και στη δικιά μας ομάδα για τον τρόπο που έπαιξε και δεν παράτησε σε κανένα σημείο το παιχνίδι και έδωσε έναν σωστό ανταγωνισμό, όπως θα πρέπει να γίνεται».
Σχετικά με το περιστατικό με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, δύο λεπτά πριν το τέλος της 3ης περιόδου, όταν σημειώθηκε έντονη λογομαχία ανάμεσα στους δύο προπονητές εξαιτίας του αιτήματος του κόουτς των «ερυθρόλευκων» να χρεωθεί ο πάγκος των γηπεδούχων τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες, σημείωσε πως «δεν υπάρχει κανένα σχόλιο, γιατί πραγματικά δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοούσε ο κόουτς. Οπότε είναι μία ερώτηση που πρέπει να απευθύνεται σε εκείνον και όχι σε εμένα».
Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με τους Πειραιώτες μπροστά με διψήφια διαφορά (16-27), ένα γλυκό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο Κλειστό Καλλιθέας στη Ρόδο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Σάσα Βεζένκοφ παρατήρησε πως έπρεπε να σκουπιστεί το παρκέ ζητώντας το ευγενικά από τους ανθρώπους του γηπέδου.
Τότε ένα μικρό κοριτσάκι εμφανίστηκε με τη σκούπα προκειμένου να γίνει η δουλειά. Ωστόσο, ο σούπερσταρ του Ολυμπιακού δεν επέτρεψε στο παιδί να σκουπίσει και αντ' αυτού προτίμησε να το κάνει ο ίδιος.
Λίγο αργότερα, εννιά λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, σημειώθηκε ακόμα μεγαλύτερη ένταση με τον παίκτη του Κολοσσού, Ανδρέα Πετρόπουλο, να σπρώχνει τον Σάσα Βεζένκοφ στη βάση της μπασκέτας.
Ο σούπερσταρ του Ολυμπιακού προσπάθησε να χτυπήσει με γροθιά τον παίκτη του Κολοσσού με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύρραξη εντός του παρκέ.
Και οι δύο παίκτες χρεώθηκαν με αντιαθλητικό φάουλ, ενώ ο Βεζένκοφ αποβλήθηκε από την αναμέτρηση, με τον Ολυμπιακό να καταθέτει ένσταση για τη μη αποβολή του παίκτη του Κολοσσού.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
