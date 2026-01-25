Με μπαστούνι και καταβεβλημένος ο Πόποβιτς στην επανεμφάνισή του στο γήπεδο των Σπερς, βίντεο
SPORTS
Γκρεγκ Πόποβιτς Σαν Αντόνιο Σπερς NBA

Με μπαστούνι και καταβεβλημένος ο Πόποβιτς στην επανεμφάνισή του στο γήπεδο των Σπερς, βίντεο

Ο εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία του NBA, εμφανίστηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την θυγατρική των Σαν Αντόνιο Σπερς στην G League

Με μπαστούνι και καταβεβλημένος ο Πόποβιτς στην επανεμφάνισή του στο γήπεδο των Σπερς, βίντεο
Ο Γκρεγκ Πόποβιτς συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Σαν Αντόνιο Σπερς και αποτέλεσε των μέντορα της πλειονότητας των coach που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πάγκο ομάδων του NBA.

Ο θρυλικός προπονητής αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, όμως μετά από καιρό έκανε την επανεμφάνισή του για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Όστιν Σπερς με τους Κάπιταλ Σίτι, για την G League προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Εμφανώς καταβεβλημένος από την περιπέτεια υγείας, ο θρυλικός προπονητής αποθεώθηκε μόλις έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο της θυγατρικής των Σαν Αντόνιο Σπερς και φυσικά δεν χάλασε το χατίρι σε μικρούς φίλους των «Σπιρουνιών» που θέλησαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης