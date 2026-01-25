Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Αδαμάντιου Μαντή από την κολυμβητική ομοσπονδία, συγκινήθηκε η μητέρα του, βίντεο
Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Αδαμάντιου Μαντή από την κολυμβητική ομοσπονδία, συγκινήθηκε η μητέρα του, βίντεο
Ο διεθνής τερματοφύλακας σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2019 αλλά κανείς δεν τον ξέχασε
Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας στη μνήμη του αθλητή Αδαμάντιου Μαντή. Του διεθνούς πολίστα που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το 2019 μόλις στα 21 του.
Παρούσα ήταν και μητέρα του, Κατερίνα Τζιάλλα δεν μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματά της: «Είμαι πολύ συγκινημένη που αυτή η προσπάθεια πήρε σάρκα και οστά».
«Σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημέρα που επικοινώνησα με τον πρόεδρο της ΚΟΕ, Κυριάκο Γιαννόπουλο δημιουργήθηκε η Τράπεζα Αίματος και σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη αιμοδοσία» πρόσθεσε η κ.Τζιάλλα: «Από εδώ και πέρα και πέρα, κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή μετά την επέτειο της δολοφονίας του Αδαμάντιου θα γίνεται αιμοδοσία στη μνήμη του για το άθλημα, το οποίο και ο γιος μου και η κόρη μου και αδελφή του Χριστίνα Μαντή υπηρέτησαν με αξιοπρέπεια σεβασμό και αποφασιστικότητα».
Από την πλευρά της, το μέλος του ΔΣ, Μαρία Γαβριέλα Αναγνωστοπούλου που εκπροσώπησε την ΚΟΕ, επισήμανε: «Μετά από συνεργασία του προέδρου της Ομοσπονδίας, Κυριάκου Γιαννόπουλου και της Κατερίνας έχουμε καλέσει την αθλητική κοινότητα, τους φίλους της ΚΟΕ και της Υδατοσφαίρισης για να δώσουν αίμα, να δώσουν ζωή σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Μια πρωτοβουλία που η Κολυμβητική Ομοσπονδία θα συνεχίσει, τουλάχιστον, σε ετήσια βάση. Η Τράπεζα Αίματος δημιουργήθηκε στη μνήμη του Αδαμάντιου και με αυτό τον τρόπο θέλουμε να διατηρήσουμε τη μνήμη του και, παράλληλα, να δώσουμε ζωή σε αυτούς που έχουν ανάγκη από αίμα».
Το κάλεσμα της ΚΟΕ έτυχε ευρείας αποδοχής και ανταπόκρισης. Από νωρίς το πρωϊ μέχρι και αυτή την ώρα...Μέχρι τις 13.30 μπορεί όποιος το επιθυμεί να βρεθεί στα γραφεία της ΚΟΕ (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 236, Καλλιθέα) για να αποτελέσει κρίκο αυτής της αλυσίδας αγάπης και ΖΩΗΣ.
Παρούσα ήταν και μητέρα του, Κατερίνα Τζιάλλα δεν μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματά της: «Είμαι πολύ συγκινημένη που αυτή η προσπάθεια πήρε σάρκα και οστά».
«Σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημέρα που επικοινώνησα με τον πρόεδρο της ΚΟΕ, Κυριάκο Γιαννόπουλο δημιουργήθηκε η Τράπεζα Αίματος και σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη αιμοδοσία» πρόσθεσε η κ.Τζιάλλα: «Από εδώ και πέρα και πέρα, κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή μετά την επέτειο της δολοφονίας του Αδαμάντιου θα γίνεται αιμοδοσία στη μνήμη του για το άθλημα, το οποίο και ο γιος μου και η κόρη μου και αδελφή του Χριστίνα Μαντή υπηρέτησαν με αξιοπρέπεια σεβασμό και αποφασιστικότητα».
Από την πλευρά της, το μέλος του ΔΣ, Μαρία Γαβριέλα Αναγνωστοπούλου που εκπροσώπησε την ΚΟΕ, επισήμανε: «Μετά από συνεργασία του προέδρου της Ομοσπονδίας, Κυριάκου Γιαννόπουλου και της Κατερίνας έχουμε καλέσει την αθλητική κοινότητα, τους φίλους της ΚΟΕ και της Υδατοσφαίρισης για να δώσουν αίμα, να δώσουν ζωή σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Μια πρωτοβουλία που η Κολυμβητική Ομοσπονδία θα συνεχίσει, τουλάχιστον, σε ετήσια βάση. Η Τράπεζα Αίματος δημιουργήθηκε στη μνήμη του Αδαμάντιου και με αυτό τον τρόπο θέλουμε να διατηρήσουμε τη μνήμη του και, παράλληλα, να δώσουμε ζωή σε αυτούς που έχουν ανάγκη από αίμα».
Το κάλεσμα της ΚΟΕ έτυχε ευρείας αποδοχής και ανταπόκρισης. Από νωρίς το πρωϊ μέχρι και αυτή την ώρα...Μέχρι τις 13.30 μπορεί όποιος το επιθυμεί να βρεθεί στα γραφεία της ΚΟΕ (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 236, Καλλιθέα) για να αποτελέσει κρίκο αυτής της αλυσίδας αγάπης και ΖΩΗΣ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα