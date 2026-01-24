Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Φλέρταρε με την αποβολή του από το Australian Open ο Τζόκοβιτς: Χτύπησε τη μπάλα θυμωμένος και πέρασε ξυστά από το κεφάλι ball kid, βίντεο
Ο Σέρβος δεν δέχτηκε ούτε παρατήρηση και στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη
Έξι χρόνια μετά ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου έκανε και πάλι τα ίδια αλλά αυτή την φορά δεν αποβλήθηκε από το Australian Open.
Novak Djokovic nearly hit a ballkid while smashing the ball away against Botic Van de Zandschulp.— edgeAI (@edgeAIapp) January 24, 2026
Had it hit the ballkid he would be looking at a possible disqualification..
Umpire didn’t give out a warning.pic.twitter.com/0l9SjKAECX
Τι έκανε; Στον αγώνα του 3ου γύρου με τον Ολλανδό Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ (τον κέρδισε 3-0 σετ) και συγκεκριμένα στο 2ο σετ και στο 4-2 ο Νόλες χτύπησε με θυμό το μπαλάκι εκτός φάσης και εκείνο πέρασε πάνω από το κεφάλι ενός ball kid.
Eάν χτυπούσε το παιδί το πιθανότερο ήταν να αποβάλλονταν όπως έγινε και το 2020 στη Νέα Υόρκη. Αυτή την φορά δεν του έγινε ούτε παρατήρηση!
ÚLTIMA HORA 🚨 | Están valorando si descalifican a Djokovic tras golpear con la pelota (sin intención) a una juez de línea— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 6, 2020
#USOpen pic.twitter.com/jxTTz3qU9G
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Grand Slam: «Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να χτυπούν, να κλωτσούν ή να πετάνε βίαια, επικίνδυνα ή με θυμό μια μπάλα του τένις εντός του χώρου του τουρνουά, εκτός από την εύλογη επιδίωξη ενός πόντου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα (συμπεριλαμβανομένης της προθέρμανσης). Η παραβίαση αυτού του άρθρου επισύρει πρόστιμο έως και 50.000 δολαρίων για κάθε παράβαση. Για τους σκοπούς αυτού του κανόνα, η κατάχρηση μπαλών ορίζεται ως το σκόπιμο χτύπημα μιας μπάλας εκτός του περιφραγμένου γηπέδου, το χτύπημα μιας μπάλας επικίνδυνα ή απερίσκεπτα εντός του γηπέδου ή το χτύπημα μιας μπάλας με αμέλεια και αγνόηση των συνεπειών».
Μετά τον αγώνα και συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου απολογήθηκε: «Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δεν ήταν απαραίτητο. Έγινε στην ένταση της στιγμής. Ήμουν τυχερός εκεί. Λυπάμαι για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκάλεσα στο ball kid ή σε οποιονδήποτε άλλον».
Novak Djokovic apologizes for almost hitting the ball kid with a ball during his match against van de Zandschulp at Australian Open:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2026
“I apologize for that. That was not necessary. In the heat of the moment I… yeah, I was lucky there. I’m sorry for causing any distress to the… pic.twitter.com/Q84rWZAhlo
