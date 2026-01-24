Φλέρταρε με την αποβολή του από το Australian Open ο Τζόκοβιτς: Χτύπησε τη μπάλα θυμωμένος και πέρασε ξυστά από το κεφάλι ball kid, βίντεο
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Australian Open

Φλέρταρε με την αποβολή του από το Australian Open ο Τζόκοβιτς: Χτύπησε τη μπάλα θυμωμένος και πέρασε ξυστά από το κεφάλι ball kid, βίντεο

Ο Σέρβος δεν δέχτηκε ούτε παρατήρηση και στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη

Φλέρταρε με την αποβολή του από το Australian Open ο Τζόκοβιτς: Χτύπησε τη μπάλα θυμωμένος και πέρασε ξυστά από το κεφάλι ball kid, βίντεο
21 ΣΧΟΛΙΑ
Το 2020 ο Νόβακ Τζόκοβιτς  αποβλήθηκε από το US Open αφού χτύπησε με θυμό την μπάλα εκτός... φάσης και βρήκε μια επόπτρια γραμμών στον αγώνα του 4ου γύρου με τον Καρένιο Μπούστα. 

Έξι χρόνια μετά ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου έκανε και πάλι τα ίδια αλλά αυτή την φορά δεν αποβλήθηκε από το Australian Open. 



Τι έκανε; Στον αγώνα του 3ου γύρου με τον Ολλανδό Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ (τον κέρδισε 3-0 σετ) και συγκεκριμένα στο 2ο σετ και στο 4-2 ο Νόλες χτύπησε με θυμό το μπαλάκι εκτός φάσης και εκείνο πέρασε πάνω από το κεφάλι ενός ball kid. 

Eάν χτυπούσε το παιδί το πιθανότερο ήταν να αποβάλλονταν όπως έγινε και το 2020 στη Νέα Υόρκη. Αυτή την φορά δεν του έγινε ούτε παρατήρηση! 



Κλείσιμο
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Grand Slam: «Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να χτυπούν, να κλωτσούν ή να πετάνε βίαια, επικίνδυνα ή με θυμό μια μπάλα του τένις εντός του χώρου του τουρνουά, εκτός από την εύλογη επιδίωξη ενός πόντου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα (συμπεριλαμβανομένης της προθέρμανσης). Η παραβίαση αυτού του άρθρου επισύρει πρόστιμο έως και 50.000 δολαρίων για κάθε παράβαση. Για τους σκοπούς αυτού του κανόνα, η κατάχρηση μπαλών ορίζεται ως το σκόπιμο χτύπημα μιας μπάλας εκτός του περιφραγμένου γηπέδου, το χτύπημα μιας μπάλας επικίνδυνα ή απερίσκεπτα εντός του γηπέδου ή το χτύπημα μιας μπάλας με αμέλεια και αγνόηση των συνεπειών».

Μετά τον αγώνα και συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου απολογήθηκε: «Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δεν ήταν απαραίτητο. Έγινε στην ένταση της στιγμής. Ήμουν τυχερός εκεί. Λυπάμαι για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκάλεσα στο ball kid ή σε οποιονδήποτε άλλον».


21 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης