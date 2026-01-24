Bundesliga: Η Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γιαννούλη «έσπασε» το αήττητο της Μπάγερν, δείτε τα γκολ

Η Μπάγερν προηγήθηκε στο ημίχρονο, αλλά η Άουγκουσμποργκ έκανε την ανατροπή με το 1-2 να έρχεται με ασίστ του Έλληνα άσου - Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη ηττήθηκε με 3-1 , ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε στη Φρανκφούρτη η Χόφενχαϊμ και βλέπει Champions League