Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Bundesliga: Η Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γιαννούλη «έσπασε» το αήττητο της Μπάγερν, δείτε τα γκολ
Bundesliga: Η Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γιαννούλη «έσπασε» το αήττητο της Μπάγερν, δείτε τα γκολ
Η Μπάγερν προηγήθηκε στο ημίχρονο, αλλά η Άουγκουσμποργκ έκανε την ανατροπή με το 1-2 να έρχεται με ασίστ του Έλληνα άσου - Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη ηττήθηκε με 3-1 , ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε στη Φρανκφούρτη η Χόφενχαϊμ και βλέπει Champions League
Έπρεπε να φτάσουμε στην 19η αγωνιστική της Bundesliga για να βρεθεί η ομάδα που θα έστελνε τους παίκτες της Μπάγερν στα αποδυτήρια με σκυμμένα τα κεφάλια.
Ωστόσο κανείς δεν θα περίμενε ότι αυτή θα ήταν η «μικρή» Άουγκσμπουργκ η οποία κατάφερε να ταπεινώσει την σπουδαία γειτόνισσα της (οι δύο πόλεις απέχουν μόλις 80 χιλιόμετρα) μέσα στο Μόναχο με έναν εκ των πρωταγωνιστών να είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης.
Η Μπάγερν κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ σχετικά νωρίς καθώς στο 23' ο Ίτο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά δεν... τελείωσε το ματς όπως συνηθίζει και το πλήρωσε.
Η Άουγκσμπουργκ στο Β' ημίχρονο όσο περνούσε η ώρα γινόταν και πιο απειλητική βρίσκοντας γκολ ισοφάρισης με τον Τσάβες στο 75' και στο 81' από την ασίστ του Γιαννούλη ο Μασένγκο στο 81' υπέγραψε την ανατροπή.
Σπουδαία νίκη στη Φρανκφούρτη για την Χόφενχαϊμ που είναι πλέον από τα φαβορί για μια από τις θέσεις για το Champions League της επόμενης σεζόν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 19ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργο 0-0
Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ 1-2 (23' Ιτο-75' Τσάβες, 81' Μασένγκο)
Ωστόσο κανείς δεν θα περίμενε ότι αυτή θα ήταν η «μικρή» Άουγκσμπουργκ η οποία κατάφερε να ταπεινώσει την σπουδαία γειτόνισσα της (οι δύο πόλεις απέχουν μόλις 80 χιλιόμετρα) μέσα στο Μόναχο με έναν εκ των πρωταγωνιστών να είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης.
Η Μπάγερν κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ σχετικά νωρίς καθώς στο 23' ο Ίτο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά δεν... τελείωσε το ματς όπως συνηθίζει και το πλήρωσε.
Η Άουγκσμπουργκ στο Β' ημίχρονο όσο περνούσε η ώρα γινόταν και πιο απειλητική βρίσκοντας γκολ ισοφάρισης με τον Τσάβες στο 75' και στο 81' από την ασίστ του Γιαννούλη ο Μασένγκο στο 81' υπέγραψε την ανατροπή.
Σπουδαία νίκη στη Φρανκφούρτη για την Χόφενχαϊμ που είναι πλέον από τα φαβορί για μια από τις θέσεις για το Champions League της επόμενης σεζόν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 19ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργο 0-0
Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ 1-2 (23' Ιτο-75' Τσάβες, 81' Μασένγκο)
Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης 1-0 (37' Λούκας) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 1-3 (18' Καλιμουεντό-52' Μέρστεντ, 60' Καμπάκ, 65' Αμέντα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Βόλφσμπουργκ 3-1 (68' Τίετζ, 73' Μπελ, 83' Αμίρι-3' Αμούρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Λειψία 0-3 (62' Μπακού, 68' Νούσα, 70' Ράουμ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 24/01
Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη 25/01
Φράιμπουργκ-Κολωνία 25/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 50
Ντόρτμουντ 39 -18αγ.
Χοφενχάιμ 36 -18αγ.
Λειψία 35 -18αγ.
Στουτγκάρδη 33 -18αγ.
Λεβερκούζεν 32 -18αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27
Φράιμπουργκ 24 -18αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 24 -18αγ.
Κολωνία 20 -18αγ.
Γκλάντμπαχ 20 -18αγ.
Βόλφσμπουργκ 19
Άουγκσμπουργκ 19
Αμβούργο 18
Βέρντερ Βρέμης 18 -18αγ.
Μάιντς 15
Ζανκτ Πάουλι 13
Χαϊντενχάιμ 13
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 1-3 (18' Καλιμουεντό-52' Μέρστεντ, 60' Καμπάκ, 65' Αμέντα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Βόλφσμπουργκ 3-1 (68' Τίετζ, 73' Μπελ, 83' Αμίρι-3' Αμούρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Λειψία 0-3 (62' Μπακού, 68' Νούσα, 70' Ράουμ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 24/01
Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη 25/01
Φράιμπουργκ-Κολωνία 25/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 50
Ντόρτμουντ 39 -18αγ.
Χοφενχάιμ 36 -18αγ.
Λειψία 35 -18αγ.
Στουτγκάρδη 33 -18αγ.
Λεβερκούζεν 32 -18αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27
Φράιμπουργκ 24 -18αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 24 -18αγ.
Κολωνία 20 -18αγ.
Γκλάντμπαχ 20 -18αγ.
Βόλφσμπουργκ 19
Άουγκσμπουργκ 19
Αμβούργο 18
Βέρντερ Βρέμης 18 -18αγ.
Μάιντς 15
Ζανκτ Πάουλι 13
Χαϊντενχάιμ 13
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα