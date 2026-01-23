Euroleague: Διπλό στην Πόλη ο Ολυμπιακός, ήττα στις λεπτομέρειες ο ΠΑΟ, πέρασε 2η η Ρεάλ, δείτε βίντεο
Euroleague: Διπλό στην Πόλη ο Ολυμπιακός, ήττα στις λεπτομέρειες ο ΠΑΟ, πέρασε 2η η Ρεάλ, δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 74-68 της Εφές στην Τουρκία, ενώ οι πράσινοι ηττήθηκαν με 75-71 από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ - Διπλά για Ντουμπάι και Ζάλγκιρις - Έκπληξη η Μπαγερν, 93-89 τη Βαλένθια
O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Τελ Αβίβ όπου ηττήθηκε από τη Μακάμπι με 75-71 για να υποχωρήσει στο 14-10, ενώ αντίθετα ο Ολυμπιακός μπορεί να ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, όμως στο τέλος ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε τη νίκη επί της Έφες (68-74) καταφέρνοντας να ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague μετά από 24 αγωνιστικές. Στη 2η θέση ανέβηκε η Ρεάλ που επικράτησε με 90-78 της Μονακό. Η Μπάγερν νίκησε με 93-89 τη Βαλένθια, ενώ το 2/0 έκανε στη διπλή» εβδομάδα η Ζάλγκιρις, επικρατώντας της Αρμάνι στο Μιλάνο με 82-86. Νίκη και για την Ντουμπάι, 79-99 την Παρί στη Γαλλία.
Όπως και απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έτσι και κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη, τέταρτη διαδοχική και έβδομη στα τελευταία οκτώ ματς στη Euroleague, κάνοντας όμως τους φιλάθλους του να... καρδιοχτυπήσουν, μετά από ένα κακό β΄ μέρος.
Η ομάδα του Πειραιά πήρε το «διπλό» με 74-68 απέναντι στην ουραγό Εφές για την 24η αγωνιστική, σημειώνοντας 48 πόντους στο ά μέρος και μόλις 26 πόντους στο 2ο!
Χρειάστηκε να επιστρέψει στο παρκέ ο Σάσα Βεζένκοφ που είχε μείνει εκτός σε όλο το 2ο και στην αρχή του 4ου (19π. με 1/6 τρίποντα και 5 ριμπάουντ) και ένα μεγάλο τρίποντο του Τόμας Ουόκαπ (6π., 9ασ.) για ν’ ανέβει στο 15-8 ο Ολυμπιακός, με αγώνα λιγότερο (έχει αναβληθεί το ματς στο ΣΕΦ με τη Φενερμπαχτσέ).
Ο Ντόντα Χολ, εν τη απουσία του Νίκολας Μιλουτίνοφ, βοήθησε τον Ολυμπιακό με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε 0/0 δίποντα και 2/8 βολές, με 3 κοψίματα και 2 ριμπάουντ. Οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ έδωσαν από 11 πόντους, 9 ο Ουόαρντ και 6 ο Ουόκαπ που μοίρασε και 9 ασίστ!
Εκτός του Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός στερήθηκε των υπηρεσιών και των Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.
Ο Πι Τζέι Ντόζιερ με 16 πόντους (2/5 τρίποντα) και ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού Σέιμπεν Λι (13π., 5 ασίστ, 5 κλεψίματα) ξεχώρισαν από την Αναντολού Εφές που υποχώρησε στο 6-18.
Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74
Μεγάλο «διπλό» στην Πόλη ο Ολυμπιακός, 74-68 την Εφές
Πλήρωσε την αστοχία του o Παναθηναϊκός στο Τελ Αβίβ, 75-71 η Μακάμπι
Η αστοχία στο κρίσιμο τελευταίο λεπτό πρόδωσε την προσπάθεια του Παναθηναϊκού για ένα σπουδαίο «διπλό» στο Τελ Αβίβ, παρά τις απουσίες (Οσμάν, Ναν, Μήτογλου) και οι «πράσινοι» παρέμειναν με ρεκόρ 14-10 εκτός εξάδας της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε 75-71 από τη Μακάμπι, για την 24η αγωνιστική, με τους Ισραηλινούς να βελτιώνουν σε 10-14 το ρεκόρ τους και να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα.
Ο Παναθηναϊκός έδωσε... δικαιώματα στη Μακάμπι από την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, όταν υπέπεσε σε όσα λάθη είχε κάνει μέχρι το 30΄ (είχε 4 και έφτασε τα 8!). Οι γηπεδούχοι με σερί 6-0 προσπέρασαν με 65-60 στο 32΄, με τον Σορτς να παλεύει για να την ανατροπή, αλλά τα χαμένα ριμπάουντ να μην του την επιτρέπουν. Ακόμη κι όταν ο Αμερικανός έδωσε ρεσιτάλ στην άμυνα και στη δημιουργία, τροφοδοτώντας τον Ρογκαβόπουλο που εκτέλεσε και μείωσε σε 71-68 στο 38΄, ακολούθησαν κομβικά λάθη... Ο Ελληνας φόργουορντ βρήκε και το τρίποντο της εξιλέωσης μετά από επιθετικό φάουλ που είχε κάνει και μείωσε σε 73-71 στο 1:37΄΄ πριν από τη λήξη, κρατώντας ζωνταντό το όνειρο, αλλά η συνέχεια ήταν απογοητευτική...
Ο Παναθηναϊκός μέτρησε ένα άστοχο λέι απ του Σορτς για την ισοφάριση και τέσσερα σερί τρίποντα για το προσπέρασμα από Ερνανγκόμεθ, Σορτς, Σλούκα και Γκραντ, με τον Λούντμπεργκ να κερδίζει φάουλ και να σφραγίζει τη νίκη των Ισραηλινών από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (75-71). Πως τελείωσε ο αγώνας; Φυσικά με νέο άστοχο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου στην εκπνοή, με την υποψία για φάουλ...
Από τον Παναθηναϊκό που τελείωσε τον αγώνα με 9 λάθη και 7/30 τρίποντα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέριαν Γκραντ με 14 πόντους, ενώ από 13 πρόσθεσαν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τι Τζέι Σορτς. Άγγιξε το νταμπλ νταμπλ με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ ο Ρισόν Χολμς, σε μία βραδιά που ο Κώστας Σλούκας έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό του (0π., 4ρ., 1ασ., 1λ.) και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν εξαιρετικός στη συγκομιδή των ριμπάουντ (13).
Από τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Ίφε Λούντμπεργκ με 16 πόντους και ο Ταμίρ Μπλατ με 15 πόντους και 5/6 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71
Έκτη σερί νίκη της Ρεάλ και δεύτερη θέση, 90-78 τη Μονακό
Ούτε η Μονακό δεν μπόρεσε να χαλάσει το... σερί της Ρεάλ στη Μαδρίτη. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριοόλο πανηγύρισε την 12η νίκη σε 13 εντός έδρας ματς στην EuroLeague, επικρατώντας με 90-78 για την 24η αγωνιστική.
Στο προσκήνιο βρέθηκαν οι Φακούντο Καμπάσο (17 πόντοι, 10 ασίστ), Τρέι Λάιλς (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Έντι Ταβάρες (13 πόντοι, 10 ριμπάουντ), που έδωσαν το... στίγμα τους σε άμυνα και επίθεση. Από πλευράς Μονακό, ξεχώρισαν οι Μάικ Τζέιμς και Νίκολα Μίροτιτς με 15 πόντους ο καθένας, ωστόσο δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των γηπεδούχων.
Με την επιβλητική εμφάνιση και την έκτη διαδοχική νίκη, η Ρεάλ διατηρεί την ισχυρή της θέση στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague, ενώ η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη παραμένει σε τροχιά μάχης για την εξάδα.
Τα δεκάλεπτα: 23-13, 54-31, 71-53, 90-78
Πάρτι της Ντουμπάι στο Παρίσι, 99-79 την Παρί
Εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Ντουμπάι (11-13) στην 24η αγωνιστική της Euroleague, επικρατώντας με 99-79 της Παρί (7-16) και επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα εννέα πόντων (18-27) και πήγαν στα αποδυτήρια στο +20 (32-52), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Παρί επιχείρησε να αντιδράσει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά, καθώς η Ντουμπάι διατήρησε τον έλεγχο και το υψηλό της σκορ μέχρι το τέλος.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Φιλίπ Πετρούσεφ με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από την Παρί ξεχώρισε ο Τζάρεντ Ρόουντεν με 19 πόντους και 6 κλεψίματα.
Τα δεκάλεπτα: 18-27, 32-52, 55-74, 79-99
Έκπληξη στο Μόναχο η Μπάγερν, 93-89 τη Βαλένθια
Η Μπάγερν επικράτησε 93-89 της Βαλένθια στο Μόναχο, στην έκπληξη της 24ης αγωνιστικής της Euroleague. Ένα αποτέλεσμα που «εκτροχιάζει» τους Ισπανούς από τη μάχη της εξάδας (15-9), ενώ οι Βαυαροί με 9-15 έχουν ακόμα πολύ δρόμο για την πρόκριση.
Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, όταν ξέφυγαν με 66-52 (24΄). Διαφορά που συντήρησαν απρόσμενα εύκολα (87-77 στο 35΄) και έφτασαν στη νίκη με το τελικό 93-89. Σε μεγάλη βραδιά ο Βλαντιμίρ Λούτσιτς με 19π., ενώ 16π. είχε ο Τζέσαπ. Ο Κάμερον Τέιλορ με 20π. και 3/6 τρίποντα προσπάθησε να «αφυπνίσει» την ομάδα του, αλλά δεν στάθηκε αρκετό.
Τα δεκάλεπτα: 22-24, 53-44, 79-70, 93-89
Πέρασε από το Μιλάνο η Ζαλγκίρις, 86-82 την Αρμάνι
Η Ζαλγκίρις ανέβασε ταχύτητα στην τελευταία περίοδο και επικρατώντας 86-82 της Αρμάνι στο Μιλάνο βελτίωσε το ρεκόρ της σε 14-10 μετά από 24 αγωνιστικές στη Euroleague. Οι Ιταλοί έπεσαν στο 11-13 και δυσκόλεψαν την προσπάθειά τους για είσοδο στη δεκάδα.
Ντέρμπι με τα... όλα του στο «ΠαλαΛίντο» με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουνσ το σκορ. Μια «υποτυπώδης» διαφορά έξι πόντων (74-68) που πήραν οι γηπεδούχοι στην τέταρτη περίοδο, εξανεμίστηκε εύκολα και τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος τα πάντα ξεκινούσαν από μηδενική βάση: 76-76. Με καθοριστικούς πόντους του Μαόντο Λο στο τελευταίο δίλεπτο, η Ζαλγκίρις προηγήθηκε 84-78 και πήρε τη νίκη με 86-82. Ο Λο είχε 17π. με 3/5 τρίποντα ενώ πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Φρανσίσκο με 24π. (4/9 τρίποντα) και 6ασ.
Φοβερός ο Σαβόν Σίλντς για τους γηπεδούχους με 27π., 5ρ., 4ασ. αλλά και 6 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-45, 67-62, 82-86
Σε αναμετρήσεις της 24ης αγωνιστικής στη Eurolegue, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 75-71
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86
Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-8
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 15-7
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8
Ολυμπιακός 15-8
Μονακό (Μονακό) 15-9
Βαλένθια (Ισπανία) 15-9
Παναθηναϊκός 14-10
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-12
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-14
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 9-15
Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15
Παρί (Γαλλία) 7-16
Παρτιζάν (Σερβία) 7-16
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-18
Εκκρεμούν
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
