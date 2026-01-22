Επέστρεψε στην Τούμπα ο... Πάμπλο Γκαρσία αλλά με τη φανέλα της Μπέτις
Πάμπλο Γκαρσία Μπέτις ΠΑΟΚ Europe League

Επέστρεψε στην Τούμπα ο... Πάμπλο Γκαρσία αλλά με τη φανέλα της Μπέτις

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός της Μπέτις είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου και κουβαλάει ένα πολύ βαρύ όνομα που λατρεύεται στο γήπεδο του ΠΑΟΚ

Επέστρεψε στην Τούμπα ο... Πάμπλο Γκαρσία αλλά με τη φανέλα της Μπέτις
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις για την 7η αγωνιστική του Europa League στο γήπεδο της Τούμπας. 

Στην ομάδα της Μπέτις αγωνίζεται ο Πάμπλο Γκαρσία 19χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός με φοβερό ταλέντο με τη μπάλα στα πόδια. 

Ο Γκαρσία είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου, έχοντας αγωνιστεί στα 4 από τα 6 μέχρι τώρα ματς της ομάδας του στη League Phase. 

Το όνομά του το μοιράζεται με μία από τις μεγαλύτερες δόξες της νεότερης ιστορίας του ΠΑΟΚ, τον Ουρουγουανό, Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος λατρεύεται ακόμα στο γήπεδο της Τούμπας. 

Με τον Γκαρσία του ΠΑΟΚ, ο νεαρός Ισπανός μοιράζεται εκτός από το όνομα και την μεγάλη ικανότητα με τη μπάλα στα πόδια, το μόνο που απομένει είναι να δούμε αν θα κάνει και την καριέρα του. 

Να θυμίσουμε ότι ο Πάμπλο Γκαρσία αγωνίστηκε και με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ισπανός θα θυμάται πάντα την ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Τούμπας εκεί όπου ο συνονόματός του έγραψε ιστορία.

PABLO GARCIA GOAL
Κλείσιμο


Pablo García Breaks Defenses

