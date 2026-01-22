Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ο Μανέ έμεινε έκπληκτος όταν είδε τον Νορντίν Άμραμπατ με το μικρόφωνο στο χέρι και στη συνέχεια τον αγκάλιασε, βίντεο
Ο Σαντιό Μανέ μετά τον θρίαμβο της ομάδας του στον τελικό του Κόπα Άφρικα έκανε δηλώσεις στον Μαροκινό πρώην άσο της ΑΕΚ και όταν το αντιλήφθηκε τον αγκάλιασε
Σε έναν από τους πιο επεισοδιακούς τελικούς κορυφαίας διοργάνωσης της ιστορίας, η Σενεγάλη λύγισε στην παράταση με 1-0 το Μαρόκο και κατέκτησε το δεύτερο Κόπα Άφρικα για δεύτερη φορά μετά το 2021.
Ένα τρόπαιο που χρωστάει εν πολλοίς στον Σαντιό Μανέ, ο οποίος έπεισε τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στο γήπεδο και να συνεχίσουν τον αγώνα όταν εκείνοι αρνούνταν να παίξουν διαμαρτυρόμενοι για τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στο 90΄+8΄.
Οι Μαροκινοί τελικά έχασαν το πέναλτι και ο επίλογος γράφτηκε υπέρ της Σενεγάλης, με τον Μανέ ακολούθως να παραχωρεί δηλώσεις στο γήπεδο.
Εκεί πάντως που δεν περίμενε να δει τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ και διεθνή με το Μαρόκο, Νορντίν Άμραμπατ.
Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ έμεινε έκπληκτος με χαρακτηριστική αντίδραση όταν αντίκρισε τον παλαίμαχο εξτρέμ, ο οποίος βρέθηκε στο flash interview με μικρόφωνο στο χέρι για να κάνει τις ερωτήσεις του στον αστέρα των Σενεγαλέζων.
Ακολούθησε μια ζεστή αγκαλιά μεταξύ των δυο που ξέσπασαν σε γέλια μπροστά στην κάμερα.
Après quelques secondes, Sadio Mané a réalisé qu’il se faisait interviewer par Nordin Amrabat puis l’a enlacé 🥹❤️ pic.twitter.com/UYLLUnHk4N— Vibes Foot (@VibesFoot) January 19, 2026
