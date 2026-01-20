Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Ρήξη χιαστού ο Τζίμι Μπάτλερ: Τραυματίστηκε στο ματς των Γουόριορς με τους Χιτ
Ο σταρ των Γουόριορς προσγειώθηκε άτσαλα στο δεξί γόνατο του ύστερα από μια διεκδίκηση ριμπάουντ με τον Μίτσελ
Σε αναμμένα κάρβουνα βρισκόταν ο οργανισμός των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.
Ο Τζίμι Μπάτλερ τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του ματς του Γκόλντεν Στέιτ κόντρα στην πρώην ομάδα του, του Χιτ και έδειξε να πονά πολύ.
Ο σταρ των Γουόριορς προσγειώθηκε άτσαλα στο δεξί γόνατο του ύστερα από μια διεκδίκηση με τον Μίτσελ και έδειξε να το γυρνάει.
Αμέσως έπεσε στο έδαφος και φαινόταν πόσο πονούσε.
Και τα μαντάτα που έρχονται από τις ΗΠΑ είναι δυσάρεστα, αφού ο Μπάτλερ υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια.
Ένας από τους κορυφαίους performers στην ιστορία των playoffs στο ΝΒΑ που φέτος μέτρησε 20 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Γουόριορς. Κουβάλησε τους Χιτ στο παρελθόν δύο φορές μέχρι τους τελικούς της λίγκας.
BREAKING: Jimmy Butler’s knee buckled under him, & he had to be helped to the Golden State Warriors’ locker room.— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 20, 2026
Get well soon, Jimmy! 🙏 pic.twitter.com/rUHRdPL2Wt
Breaking: Golden State Warriors star Jimmy Butler has suffered a season-ending torn right ACL, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WIbPQqubfJ— Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2026
