Μεντιλίμπαρ: «Ο Ελ Κααμπί ελπίζω να είναι στην αποστολή, δεν θα είναι βασικός»

Το πλάνο του Βάσκου τεχνικού του Ολυμπιακού για τη Λεβερκούζεν, η «μάχη» με τον χρόνο για τον Μαροκινό και η ανάγκη για ένταση μετά τον ΠΑΟΚ