Κόπα Άφρικα: Ο διαιτητής του τελικού είχε φέρει το χάος και... γελούσε, δείτε βίντεο
Την ίδια στιγμή που οι οπαδοί της Σενεγάλης προσπαθούσαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και πετούσαν καρέκλες, ο Ζαν Ζακ Ενταλά έδειχνε να το... απολαμβάνει
Ο τελικός του Κόπα Άφρικα εξελίχθηκε στο απόλυτο χάος με ακυρωμένα γκολ, πέναλτι, αποχώρηση των παικτών της Σενεγάλης από το γήπεδο και άλλα πολλά που έκαναν τον αγώνα να θυμίζει κάτι ανάμεσα σε παρωδία και θρίλερ.
Αυτός που ξεχώρισε περισσότερο στο εν λόγω παιχνίδι ήταν ο... ιθύνων νους του χάους στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο λόγος φυσικά για τον Ζαν Ζακ Ενταλά, τον διαιτητή του αγώνα.
Ο Κονγκολέζος ρέφερι με τις αποφάσεις του και τον τρόπου που διαχειρίστηκε δύσκολες καταστάσεις, έφερε τον χαμό στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στο Ραμπάτ. Το πέναλτι που στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων υπέρ των διοργανωτών οδήγησε τους Σενεγαλέζους στην απόφαση να αποχωρήσουν από το γήπεδο.
Πριν αποφασίσουν να ανακαλέσουν και να γυρίσουν στο γήπεδο, ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον Εντάλα να έχει βάλει τα γέλια, δείχνοντας να το διασκεδάζει με το μπάχαλο που είχε δημιουργήσει! Λεπτομέρεια; Την ίδια στιγμή οι οπαδοί της Σενεγάλης προσπαθούσαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και πετούσαν καρέκλες σε όσους βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο.
Δείτε το βίντεο:
Ο Μανέ... υπερασπίστηκε τον διαιτητή!
Παγκόσμιο viral έχουν γίνει οι εικόνες από τον τελικό του Κόπα Άφρικα (18/1), όπου οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης αποχώρησαν για τα αποδυτήρια, μετά την απόφαση του διαιτητή Ζαν Ζακ Εντάλα, να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Μαρόκο, στο φινάλε της αναμέτρησης.
Οι τυπικά γηπεδούχοι έφυγαν από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας πανικό στο γήπεδο, όμως με...πρωτεργάτη τον Σαντιό Μανέ, ο οποίος τους πίεσε, επέστρεψαν και εν τέλει κατέκτησαν το τρόπαιο στην παράταση, χάρη σε γκολ του Πάπε Γκέιγ!
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και νυν της Αλ Νασρ ήταν εκείνος που ουσιαστικά ηρέμησε τα πνεύματα και έκανε το παν ούτως ώστε το παιχνίδι να ολοκληρωθεί εντός των τεσσάρων γραμμών και όχι στα... χαρτιά, με αρκετούς ωστόσο πέρα από τα εύσημα που του απέδωσαν, να απορούν με τη στάση του.
Δείτε το βίντεο:
Ο Μανέ... υπερασπίστηκε τον διαιτητή!
Sadio Mané on what happened during the #AFCON final. How he urged his team to return to play after the controversial call from the match official. ❌— DAZN Football (@DAZNFootball) January 19, 2026
Also he didn't recognize Amrabat 🤣 pic.twitter.com/U8HseGLUqo
Σε όλα αυτά φυσικά απάντησε ο 33χρονος, μετά το φινάλε του αγώνα στη μικτή ζώνη. Αρχικά, σχολίασε το παιχνίδι και την εξέλιξή του, όμως στη συνέχεια ανέφερε πως είναι απλώς ένα παιχνίδι. Υπερασπίστηκε τον διαιτητή τονίζοντας πως τα λάθη μπορεί να συμβούν, όμως το πιο σημαντικό είναι ο αγώνας και ο κόσμος που τον παρακολουθούσε και δεν ήταν δίκαιο να τελειώσει με τέτοιο τρόπο.
Στη συνέχεια μάλιστα χάρισε μια επική γκριμάτσα, όταν κατάλαβε πως δίπλα του ήταν ο... Νορντίν Άμραμπατ!
