Ο Φουρνιέ τρολάρει το Μαρόκο για το χαμένο πέναλτι στον τελικό του Κόπα Άφρικά: Δεν είναι πανένκα, είναι πανακότα

Αφορμή ήταν η εντελώς αποτυχημένη έμπνευση του Μπραχίμ Ντίας της Ρεάλ Μαδρίτης να εκτελέσει αλά Πανένκα το πιο κρίσιμο πέναλτι στην ιστορία του Μαρόκου

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι γνωστός για τις αναρτήσεις του στο Χ επί παντός επιστητού.

Γι' αυτό και ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει το Μαρόκο για το χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις του επεισοδιακού τελικού στο Κόπα Άφρικα που έληξε με νίκη 1-0 της Σενεγάλης στην παράταση.

Αφορμή ήταν η εντελώς αποτυχημένη έμπνευση του Μπραχίμ Ντίας της Ρεάλ Μαδρίτης να εκτελέσει αλά Πανένκα το πιο κρίσιμο πέναλτι στην ιστορία του Μαρόκου, καθώς ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης δεν κουνήθηκε από την εστία του και μπλόκαρε την μπάλα.



«Αν αφήσεις την αμφιβολία να παραμονεύει, τελείωσε. Δεν είναι πια πανένκα. Είναι πανακότα» έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ για το χαμένο πέναλτι του Μαρόκου.

