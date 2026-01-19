Ο Φουρνιέ τρολάρει το Μαρόκο για το χαμένο πέναλτι στον τελικό του Κόπα Άφρικά: Δεν είναι πανένκα, είναι πανακότα
Αφορμή ήταν η εντελώς αποτυχημένη έμπνευση του Μπραχίμ Ντίας της Ρεάλ Μαδρίτης να εκτελέσει αλά Πανένκα το πιο κρίσιμο πέναλτι στην ιστορία του Μαρόκου
Ο Εβάν Φουρνιέ είναι γνωστός για τις αναρτήσεις του στο Χ επί παντός επιστητού.
Γι' αυτό και ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει το Μαρόκο για το χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις του επεισοδιακού τελικού στο Κόπα Άφρικα που έληξε με νίκη 1-0 της Σενεγάλης στην παράταση.
Αφορμή ήταν η εντελώς αποτυχημένη έμπνευση του Μπραχίμ Ντίας της Ρεάλ Μαδρίτης να εκτελέσει αλά Πανένκα το πιο κρίσιμο πέναλτι στην ιστορία του Μαρόκου, καθώς ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης δεν κουνήθηκε από την εστία του και μπλόκαρε την μπάλα.
«Αν αφήσεις την αμφιβολία να παραμονεύει, τελείωσε. Δεν είναι πια πανένκα. Είναι πανακότα» έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ για το χαμένο πέναλτι του Μαρόκου.
“Si tu laisses le doute en toi, cest finit. Cest plus une panenka. Cest une panna cotta”— Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 18, 2026
