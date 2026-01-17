Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Κέντρικ Ναν και στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Κέντρικ Ναν και στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ
Παραμένει εκτός ο Αμερικανός άσος λόγω του διαστρέμματος - Αγώνας δρόμου για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και τα ματς με Μπασκόνια και Μακάμπι
Ο Κέντρικ Ναν θα λείψει από ακόμη μία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, καθώς δεν θα βρίσκεται στην αποστολή των «πρασίνων» για το αυριανό (18/1, 16:00) ματς με τον ΠΑΟΚ, που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα Ελλάδας.
Ο Αμερικανός άσος, ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και δεν προπονήθηκε εχθές (16/1), με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται στην διάθεση του Εγκίν Αταμάν, όπως συνέβη και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια (20/1, εντός) και την Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1, εκτός).
Ο Αμερικανός άσος, ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και δεν προπονήθηκε εχθές (16/1), με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται στην διάθεση του Εγκίν Αταμάν, όπως συνέβη και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια (20/1, εντός) και την Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1, εκτός).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα