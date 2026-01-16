Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε την κλήρωση των play off του Conference League, το ντέρμπι αιωνίων στο βόλεϊ και τη Euroleague
Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 14:00 και ολοκληρώνεται αργά το βράδυ
Πλούσιες με αγώνες από διαφορετικά αθλήματα είναι οι σημερινές αθλητικές μεταδόσεις.
Στις 14:00 μέσω της συνχότητας του Cosmote Sport 1 διεξάγεται η κλήρωση για τα Play Off του UEFA Conference League για όσες ομάδες τερμάτισαν στις θέσεις 9-24 στη League Phase.
Στις 18:30 το ενδιαφέρον στρέφεται στο πολυαναμενόμενο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τη Volley League, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2.
Στο μπάσκετ, ολοκληρώνεται σήμερα η 22η αγωνιστική της Euroleague με τρεις αναμετρήσεις. Στις 19:45 η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Βαλένθια (Nova Sports 4), στις 21:00 ακολουθεί το Βιλερμπάν - Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports start) και στις 21:45 σειρά έχει το Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
Κλήρωση Conference League (14:00, Cosmote Sport 1)
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (18:30, ΕΡΤ2)
Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια (19:45, Nova Sports 4)
Βιλερμπάν - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Nova Sports start)
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (21:45, Nova Sports prime)
Πηγή: gazzetta.gr
