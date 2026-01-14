Οργισμένος ο Αντετοκούνμπο από τις αποδοκιμασίες των οπαδών των Μπακς: Τους γιούχαρε μέσα από το παρκέ

«Ο κόσμος θα εκφράζεται όπως θέλει, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει σε κάποιον τι να κάνει και τι όχι. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να πει σε μένα πώς θ' αντιδρώ στο παρκέ» είπε στους δημοσιογράφους