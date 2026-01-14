Οργισμένος ο Αντετοκούνμπο από τις αποδοκιμασίες των οπαδών των Μπακς: Τους γιούχαρε μέσα από το παρκέ
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς φίλαθλοι Αποδοκιμασίες

Οργισμένος ο Αντετοκούνμπο από τις αποδοκιμασίες των οπαδών των Μπακς: Τους γιούχαρε μέσα από το παρκέ

«Ο κόσμος θα εκφράζεται όπως θέλει, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει σε κάποιον τι να κάνει και τι όχι. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να πει σε μένα πώς θ' αντιδρώ στο παρκέ» είπε στους δημοσιογράφους

Οργισμένος ο Αντετοκούνμπο από τις αποδοκιμασίες των οπαδών των Μπακς: Τους γιούχαρε μέσα από το παρκέ
Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στους Τίμπεργουλβς, αφού ηττήθηκαν με 139-106.

Η ήττα είχε φανεί από το ημίχρονο με τα «ελάφια» να χάνουν με 76-45, κάτι που εξόργισε τους φιλάθλους που ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες.

Η γιούχα, όμως, δεν άρεσε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετά από καλάθι και (σκληρό) φάουλ στις αρχές του τρίτου δωδεκάλεπτου, αποδοκίμασε με τη σειρά του τους φιλάθλους για την αντίδρασή τους.

Giannis boos back at Bucks crowd after they booed during blowout vs Timberwolves 😬


Ο Έλληνας σούπερ σταρ έδωσε συνέχεια και στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα δηλώνοντας στους δημοσιογράφους.

««Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Όταν αποδοκιμάζουν, αποδοκιμάζω κι εγώ. Το κάνω όλη τη σεζόν αυτό. Ο κόσμος θα εκφράζεται όπως θέλει, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει σε κάποιον τι να κάνει και τι όχι. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να πει σε μένα πώς θ' αντιδρώ στο παρκέ. Είμαι εδώ 13 χρόνια και είμαι πρώτος στα πάντα. Παίζω για τους συμπαίκτες μου, τον εαυτό μου και την οικογένεια μου. Όταν ο κόσμος δεν πιστεύει σε μένα, δεν τείνω να είμαι μαζί τους, δεν είναι δίκαιο».

Giannis Antetokoumpo Postgame Press Conference | 01.13.26
Οργισμένος ο Αντετοκούνμπο από τις αποδοκιμασίες των οπαδών των Μπακς:Τους γιούχαρε μέσα απ'το παρκέ

