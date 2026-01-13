Κύπελλο Γαλλίας: Η πρόκριση της ερασιτεχνικής Μπαγιέ, έφερε... υπερωρίες στο εργοστάσιο της πόλης

Πέρα από τα πήγαινε-έλα μεταξύ δουλειάς και προπονήσεων, οι παίκτες της Μπαγιέ έπρεπε να συνηθίσουν και στις αυξημένες δημοσιογραφικές υποχρεώσεις.«Η κούραση αρχίζει να φαίνεται... Έχουμε τη δουλειά, προπονήσεις κάθε βράδυ, πολλές συνεντεύξεις — κάτι που δεν το συνηθίζουμε… Όμως είναι απόλαυση. Κρατάει μόνο μία ή μιάμιση εβδομάδα. Μετά θα μας ξεχάσουν, οπότε το ζούμε στο έπακρο», », παραδέχθηκε ο επιτελικός μέσος Πολ Ομπέλ.«Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, αλλά είναι και διασκεδαστικό, γιατί είναι αυτό που ονειρευόμασταν μικροί: να γίνουμε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές», τόνισε από την πλευρά του ο επιθετικός Πιερ-Μικαέλ Ανκετίλ. «Τώρα είμαστε —μεταξύ μας— επαγγελματίες για τρεις εβδομάδες. Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Στην αρχή οι συνεντεύξεις είναι δύσκολες, μετά όμως γίνονται πιο απλές. Φωτογραφίες, αυτόγραφα…».Για να φτάσει στους «16», η Μπαγιέ FC πέτυχε σπουδαίο άθλο αποκλείοντας την ιστορική γειτόνισσα Καέν στον 7ο γύρο επικρατώντας με 3-2. Στη συνέχεια απέκλεισε την επίσης ερασιτεχνική Ιβετό και στους 32 την Μπλουά (Δ' Εθνική).Το σίγουρο είναι πάντως ότι κι αν συμβεί σήμερα το βράδυ, αύριο στην καντίνα του εστιατορίου οι τρεις ποδοσφαιριστές θα έχουν πάρα πολλά να πουν στους συναδέλφους τους.