Κύπελλο Γαλλίας: Η πρόκριση της ερασιτεχνικής Μπαγιέ, έφερε... υπερωρίες στο εργοστάσιο της πόλης
Τρεις ποδοσφαιριστές της ερασιτεχνικής ομάδας, που αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στους 16 του θεσμού, δουλεύουν σε εργοστάσιο κουφωμάτων και οι συνάδελφοι τους δούλεψαν επιπλέον ώρες για προετοιμαστούν καλύτερα
Η συναδελφική αλληλεγγύη σε άλλο επίπεδο!
Η Μπαγιέ, είναι η σταχτοπούτα της φετινής έκδοσης του Κυπέλλου Γαλλίας καθώς η ομάδα από το Καρπικέ, μια κωμόπολη κοντά στη Καν στη Βόρεια Γαλλία, έφτασε στους 16 του θεσμού και σήμερα το βράδυ θα δώσει το μεγαλύτερο αγώνα της ιστορίας της καθώς θα υποδεχθεί τη Μαρσέιγ.
Ωστόσο αυτή η πρόκριση προκάλεσε... πονοκεφάλους στο εργοστάσιο κουφωμάτων της περιοχής, καθώς τρεις από τους ποδοσφαιριστές της Μπαγιέ εργάζονται εκεί.
Οι Πολ Ομπέλ, Γκρεγκουάρ Ντελέν και Πιερ-Μικαέλ Ανκετίλ είναι πέρα από συμπαίκτες και συνάδελφοι στην εταιρεία Normandie Volets et Menuiseries και η σημερινή (22:00 η σέντρα) επηρέασε άμεσα και τη λειτουργία του εργοστασίου καθώς κι οι τρεις έπρεπε να... προφυλαχθούν εν όψει του μεγάλου αγώνα.
«Είμαστε μικρή επιχείρηση, οπότε δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε προσωπικό από τη μια μέρα στην άλλη», εξήγησε ο ιδιοκτήτης, Λιονέλ Ντιμαλέ και συμπλήρωσε νόημα: «Όμως είμαστε δεμένοι, οπότε καλύπτουμε με λίγες επιπλέον ώρες δουλειάς. Και μετά είναι στο χέρι των υπολοίπων να κρατήσουν τα πράγματα όταν οι συνάδελφοι φύγουν για τον αγώνα».
Το στάδιο Μισέλ ντ’ Ορνανό, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας απέχει μόλις 3,5 χιλιόμετρα από το εργοστάσιο με τους τρεις ποδοσφαιριστές να αναπροσαρμόζουν και αυτοί το πρόγραμμα τους.
«Οργανωθήκαμε κάνοντας λίγες επιπλέον ώρες τις προηγούμενες ημέρες, για να καλύψουμε την απουσία μας την εβδομάδα που παίζεται ο αγώνας», αποκάλυψε ο αρχηγός Γκρεγκουάρ Ντελέν.
𝐈𝐍𝐎𝐔𝐁𝐋𝐈𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒 ⭐️— Bayeux FC (@Bayeux_FC) January 13, 2026
🆚 @OM_Officiel
🏟️ Stade Michel d’Ornano
📅 Mardi 13 janvier
🕰️ 21h00
📺 Bein Sports 1 #BFCOM #CoupeDeFrance #AllezBayeux🔵🟡 pic.twitter.com/vPg6AjjHkg
🏆 Collègues le jour et coéquipiers le soir, quand trois employés de la même entreprise défient Marseille en Coupe de France.https://t.co/sgKfrMP8Sp— RMC Sport (@RMCsport) January 13, 2026
Πέρα από τα πήγαινε-έλα μεταξύ δουλειάς και προπονήσεων, οι παίκτες της Μπαγιέ έπρεπε να συνηθίσουν και στις αυξημένες δημοσιογραφικές υποχρεώσεις.
«Η κούραση αρχίζει να φαίνεται... Έχουμε τη δουλειά, προπονήσεις κάθε βράδυ, πολλές συνεντεύξεις — κάτι που δεν το συνηθίζουμε… Όμως είναι απόλαυση. Κρατάει μόνο μία ή μιάμιση εβδομάδα. Μετά θα μας ξεχάσουν, οπότε το ζούμε στο έπακρο», », παραδέχθηκε ο επιτελικός μέσος Πολ Ομπέλ.
«Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, αλλά είναι και διασκεδαστικό, γιατί είναι αυτό που ονειρευόμασταν μικροί: να γίνουμε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές», τόνισε από την πλευρά του ο επιθετικός Πιερ-Μικαέλ Ανκετίλ. «Τώρα είμαστε —μεταξύ μας— επαγγελματίες για τρεις εβδομάδες. Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Στην αρχή οι συνεντεύξεις είναι δύσκολες, μετά όμως γίνονται πιο απλές. Φωτογραφίες, αυτόγραφα…».
Για να φτάσει στους «16», η Μπαγιέ FC πέτυχε σπουδαίο άθλο αποκλείοντας την ιστορική γειτόνισσα Καέν στον 7ο γύρο επικρατώντας με 3-2. Στη συνέχεια απέκλεισε την επίσης ερασιτεχνική Ιβετό και στους 32 την Μπλουά (Δ' Εθνική).
Το σίγουρο είναι πάντως ότι κι αν συμβεί σήμερα το βράδυ, αύριο στην καντίνα του εστιατορίου οι τρεις ποδοσφαιριστές θα έχουν πάρα πολλά να πουν στους συναδέλφους τους.
