Μπαρτζώκας: «Δείχνει να έχει βαρύ διάστρεμμα ο Μόρις», τι είπε για το ματς
Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός των ερυθρολεύκων μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μπάγερν με 95-80 και να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για τα σημεία κλειδιά της επιτυχίας, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Μόντε Μόρις στον αστράγαλο.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Το β’ μέρος ήταν πολύ καλύτερο αμυντικά σε σχέση με το πρώτο.
Την ίδια ώρα είχαμε 28 ασίστ και τους αναγκάσαμε να κάνουμε 21 λάθη.
Θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα.
Είχαμε κάποιες λάθος αποφάσεις και άγχος, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι must win για εμάς.
Στον δεύτερο γύρο κάθε παιχνίδι μετράει ακόμα περισσότερο.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την θερμή ατμόσφαιρα απόψε και φυσικά στους παίκτες μου για τη νίκη.
Είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε ξανά τον Γουόρντ και τον Μιλουτίνοβ, αλλά την ίδια στιγμή χάσαμε τον Μόντε Μόρις με ένα διάστρεμμα.
Αυτή είναι η ζωή όλων των ομάδων στην EuroLeague. Οι παίκτες παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό το διάστρεμμα ήταν για το τίποτα.
Ο Γουόρντ επέστρεψε, ο ΜακΚίσικ επιστρέφει, υπάρχει και ο Νιλικίνα.
Ο Τζόουνς θα παίξει στα επόμενα ματς. Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα. Ας μείνουμε υγιής. Είναι πολύ σημαντικό».
