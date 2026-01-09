Μπαρτζώκας: «Δείχνει να έχει βαρύ διάστρεμμα ο Μόρις», τι είπε για το ματς
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτζώκας: «Δείχνει να έχει βαρύ διάστρεμμα ο Μόρις», τι είπε για το ματς

Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός των ερυθρολεύκων μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν

Μπαρτζώκας: «Δείχνει να έχει βαρύ διάστρεμμα ο Μόρις», τι είπε για το ματς
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μπάγερν με 95-80 και να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague. 

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για τα σημεία κλειδιά της επιτυχίας, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Μόντε Μόρις στον αστράγαλο. 

Αναλυτικά όσα δήλωσε: 

«Το β’ μέρος ήταν πολύ καλύτερο αμυντικά σε σχέση με το πρώτο.

Την ίδια ώρα είχαμε 28 ασίστ και τους αναγκάσαμε να κάνουμε 21 λάθη.

Θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα.

Είχαμε κάποιες λάθος αποφάσεις και άγχος, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι must win για εμάς.

Στον δεύτερο γύρο κάθε παιχνίδι μετράει ακόμα περισσότερο.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την θερμή ατμόσφαιρα απόψε και φυσικά στους παίκτες μου για τη νίκη.

Κλείσιμο
Είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε ξανά τον Γουόρντ και τον Μιλουτίνοβ, αλλά την ίδια στιγμή χάσαμε τον Μόντε Μόρις με ένα διάστρεμμα.

Αυτή είναι η ζωή όλων των ομάδων στην EuroLeague. Οι παίκτες παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό το διάστρεμμα ήταν για το τίποτα.

Ο Γουόρντ επέστρεψε, ο ΜακΚίσικ επιστρέφει, υπάρχει και ο Νιλικίνα.

Ο Τζόουνς θα παίξει στα επόμενα ματς. Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα. Ας μείνουμε υγιής. Είναι πολύ σημαντικό».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης