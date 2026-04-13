Σόου Τραμπ on camera: Παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο, έδωσε φιλοδώρημα 100 δολάρια στη διανομέα, βίντεο και φωτογραφίες

President Trump shares a sweet moment with 'DoorDash Grandma' when she's asked if the White House are a good tippers.



President Trump pulls her tip straight out of his pocket — and Sharon Simmons grins and says, "Yes, very!" pic.twitter.com/auY0GExu19 — Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αυξημένα φιλοδωρήματα συνδέονται με το νομοθετικό του πακέτο που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι και φέρει την ονομασία «One Big Beautiful Bill Act», το οποίο προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις για τα φιλοδωρήματα.Παράλληλα, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ανήρτησε εικόνα που τον παρουσίαζε ως τον Ιησού Χριστό, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις νωρίτερα την ίδια ημέρα. «Ήμουν εγώ που την ανάρτησα και νόμιζα ότι με απεικόνιζε ως γιατρό, σε σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό, τον οποίο στηρίζουμε. Μόνο τα ψευδή μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν έτσι», δήλωσε.Συνεχίζοντας, υποστήριξε: «Μόλις το άκουσα και αναρωτήθηκα πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Υποτίθεται ότι με έδειχνε ως γιατρό που βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτερα. Και πράγματι κάνω τους ανθρώπους καλύτερους. Τους κάνω πολύ καλύτερους».