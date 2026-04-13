Σόου Τραμπ on camera: Παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο, έδωσε φιλοδώρημα 100 δολάρια στη διανομέα, βίντεο και φωτογραφίες
Για να διαφημίσει το νομοσχέδιό του που μειώνει την φορολογία στα φιλοδωρήματα - Την κάλεσε να δώσουν μαζί... συνέντευξη Τύπου
Αφορμή να... διαφημίσει το νομοσχέδιό του που δεν φορολογεί τα φιλοδωρήματα βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρήγγειλε το αγαπημένο του fast-food που του παραδόθηκε στην πόρτα του Οβάλ Γραφείου, στον Λευκό Οίκο.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο Τραμπ να υποδέχεται μια κυρία που φορά μπλούζα συγκεκριμένης εταιρείας διανομής φαγητού, η οποία του παραδίδει δύο χάρτινες σασκούλες με την παραγγελία του.
«Θα θέλατε να κάνουμε μια μικρή συνέντευξη Τύπου μαζί, με αυτούς τους ανθρώπους; Αυτοί δεν είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στη διανομέα.
Η γυναίκα απάντησε: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσετε, κύριε». Ο πρόεδρος συνέχισε αναφερόμενος στη φορολογική του πολιτική για τα φιλοδωρήματα, δηλώνοντας: «Η μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι πολύ ξεχωριστό και αφορά πραγματικά ανθρώπους σαν εσάς».
Ο Τραμπ της είπε επίσης ότι αποτελεί «μεγάλη τιμή» η γνωριμία τους και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι με ψηφίσατε». Η γυναίκα απάντησε ότι «ίσως» είχε ψηφίσει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο. Σε ερώτηση του προέδρου σχετικά με τη στήριξη των πολιτικών του για τη συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικεία αθλήματα, η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει άποψη, σημειώνοντας: «Είμαι εδώ για το θέμα της φορολόγησης των φιλοδωρημάτων».
Ο πρόεδρος έδωσε στη διανομέα χρηματικό ποσό ως φιλοδώρημα, με δημοσιογράφους να διακρίνουν τουλάχιστον ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων στο ποσό που της παρέδωσε. Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη περιστατικά εργαζομένων που έλαβαν μεγάλα φιλοδωρήματα, λέγοντας: «Είχαμε έναν άνθρωπο τις προάλλες που έλαβε 5.000 δολάρια. Ένας άλλος έλαβε 7.000 που δεν τα περίμενε».
President Trump just received a McDonald’s delivery order from a DoorDash driver outside the Oval Office!— Karoline Leavitt (@PressSec) April 13, 2026
Thanks to President Trump signing No Tax on Tips into law, Sharron is using the $11,000 in tips that she made last year to support her family.
💰 🚗 🍔 🍟 pic.twitter.com/5JkpJo839k
Φιλοδώρημα 100 δολάρια
President Trump shares a sweet moment with 'DoorDash Grandma' when she's asked if the White House are a good tippers.— Fox News (@FoxNews) April 13, 2026
President Trump pulls her tip straight out of his pocket — and Sharon Simmons grins and says, "Yes, very!" pic.twitter.com/auY0GExu19
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αυξημένα φιλοδωρήματα συνδέονται με το νομοθετικό του πακέτο που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι και φέρει την ονομασία «One Big Beautiful Bill Act», το οποίο προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις για τα φιλοδωρήματα.
Παράλληλα, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ανήρτησε εικόνα που τον παρουσίαζε ως τον Ιησού Χριστό, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις νωρίτερα την ίδια ημέρα. «Ήμουν εγώ που την ανάρτησα και νόμιζα ότι με απεικόνιζε ως γιατρό, σε σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό, τον οποίο στηρίζουμε. Μόνο τα ψευδή μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν έτσι», δήλωσε.
Συνεχίζοντας, υποστήριξε: «Μόλις το άκουσα και αναρωτήθηκα πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Υποτίθεται ότι με έδειχνε ως γιατρό που βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτερα. Και πράγματι κάνω τους ανθρώπους καλύτερους. Τους κάνω πολύ καλύτερους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα