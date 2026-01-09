Ο διάλογος του Σιμεόνε με τον Βινίσιους που εξόργισε τον Τσάμπι Αλόνσο: «Θα σε ξεφορτωθεί ο Φλορεντίνο», δείτε βίντεο

Ο Αργεντινός προπονητής κατάφερε να βγάλει από τα ρούχα του τον ήρεμο, τις περισσότερες περιπτώσεις, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος είχε πολλά να πει στη συνέντευξη τύπου





Τόσο ο Ισπανός τεχνικός όσο και ο Βινίσιους φάνηκε να εκνευρίστηκαν ιδιαίτερα από το περιστατικό, με τον Ρούντιγκερ να καθησυχάζει στη συνέχεια τον συμπαίκτη του.



Diego Simeone told Vinicius Jr during the game:



"Vini, Vini… Florentino is going to get rid of you, remember I told you!" 😭😭😭

pic.twitter.com/q6Bgz4pg4c — Footy Humour (@FootyHumour) January 8, 2026

Το σήριαλ μεταφέρθηκε και στη συνέντευξη τύπου με τον Τσάμπι Αλόνσο να παίρνει σαφή θέση υπέρ του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή του και κατά του Αργεντινού συναδέλφου του.



Δε μου αρέσει να απευθύνονται έτσι σε συναδέλφους. Δεν επιτρέπονται τα πάντα. Προσπαθώ πάντα να σέβομαι τους παίκτες της άλλης ομάδας και σπάνια απευθύνομαι σε αυτούς.



Αυτό που συνέβη δεν αποτελεί καλό παράδειγμα. Ό,τι γίνεται στο γήπεδο έχει όρια», τόνισε.



Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την πρόκριση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης με σκορ 2-1 και θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στον τελικό της Κυριακής στην Τζέντα.

Ο προπονητής της Ρεάλ ρωτήθηκε αν μίλησε με τον παίκτη του για το συμβάν και απάντησε: «Ναι, μιλήσαμε, αλλά θα μείνει ανάμεσά μας».



Ο Σιμεόνε κλήθηκε να σχολιάσει ό,τι συνέβη και απέφυγε να απαντήσει. «Ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο, από τότε που ήμασταν παιδιά, μένει εκεί.



Δεν έχω να σχολιάσω κάτι», είπε, ενώ ερωτηθείς αν επιβεβαιώνει ότι είπε στον Βινίσιους πως ο πρόεδρος της Ρεάλ θα τον διώξει απάντησε: «Δεν θυμάμαι, έχω κακή μνήμη».