Ο Τζόλης μπροστά στο μεγάλο βήμα: Τα δεδομένα της επόμενης μέρας
Η βραδιά της απονομής του «Χρυσού Παπουτσιού» στο Βέλγιο πλησιάζει και όλα συγκλίνουν στο ότι η Κλαμπ Μπριζ ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη μία διάκριση στο πλούσιο παλμαρέ της
Για 17η φορά στην ιστορία της, η κορυφαία ατομική διάκριση της χώρας αναμένεται να καταλήξει σε ποδοσφαιριστή των «Μπλε», με τον Χρήστο Τζόλη να αποτελεί το αδιαφιλονίκητο φαβορί.
Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς της φετινής σεζόν, όχι μόνο εντός συνόρων αλλά και στην ευρωπαϊκή σκηνή. Οι εμφανίσεις του με τη φανέλα των Βέλγων συνδυάζουν ουσία και ποιότητα, ενώ η συνέπειά του σε υψηλό επίπεδο τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του βελγικού πρωταθλήματος.
