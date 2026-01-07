Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ο 39χρονος Ρανταμέλ Φαλκάο υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μιγιονάριος
Ο Κολομβιανός επιθετικός, έξι μήνες μετά την αποχώρηση του από την ομάδα της καρδιάς του, αποφάσiσε να επιστρέψει για το δικό του last dance
Σε ένα μήνα θα γίνει 40 χρονών, αλλά δεν λέει να τα παρατήσει...
Ο Ρανταμέλ Φαλκάο, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αν και το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Μιγιονάριος της Μπογκοτά, έξι μήνες αργότερα το μετάνιωσε και επέστρεψε στην ομάδα της καρδιά του.
Ο Φαλκάο, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο σε ηλικία 13 ετών (!) στη Β' Εθνική της Κολομβίας με τη Λανσέρος Μπογιακά, δεν είχε αγωνιστεί ποτέ στη μεγάλη κατηγορία της χώρας του καθώς στα 16 του πήγε στη Ρίβερ Πλέιτ και από το 2009 (23 ετών) έως το 2024 αγωνίστηκε σε διάφορα ευρωπαϊκά κλαμπ με τελευταίο σταθμό τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Εκείνο το καλοκαίρι αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μιγιονάριος, την οποία υποστήριζε από μικρό παιδί, ωστόσο το καλοκαίρι αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του... «Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και κατάφερα να πραγματοποιήσω το δικό μου. Θα πάρω μαζί μου κάθε επευφημία από την εξέδρα και αυτά τα χρώματα, που είναι χαραγμένα στην ψυχή μου», είχε γράψει τότε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.
Ωστόσο έξι μήνες αργότερα ο «Ελ Τίγκρε» αν και φαινόταν ότι ήταν πολύ κοντά με συλλόγους της Αργεντινής αποφάσισε να επιστρέψει στη Μιγιονάριος για το δικό του Last Dance.
¡Radamel Falcao García regresa a su casa! 🐯💙⚽✨ #UnÚltimoBaile@FALCAO pic.twitter.com/ZraXsez2el— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026
Y hay amores que merecen... #UnÚltimoBaile 💙✨— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026
He is back! @FALCAO 9⃣🔥 pic.twitter.com/YPkMZPSFD6
