Ποδοσφαιριστής της Αλγερίας χλεύασε τον οπαδό-σύμβολο του Κονγκό στο Κόπα Άφρικα και στην συνέχεια ζήτησε συγγνώμη
Ο Αλγερινός Μοχάμεντ Αμούρα προκάλεσε την οργή των φιλάθλων, στοχοποιώντας τον Κούκα Μουλαντίνγκα που ντύνεται «Πατρίς Λουμούμπα»
Η αναμέτρηση της Αλγερίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση των «16» του Copa Africa θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο για το δραματικό γκολ του Αντίλ Μπουλμπινά στο 119' της παράτασης, αλλά και για ένα περιστατικό που άγγιξε ευαίσθητες εθνικές χορδές. Ο ποδοσφαιριστής της Αλγερίας, Μοχάμεντ Αμούρα, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης που ξεκίνησε από έναν πανηγυρισμό και κατέληξε σε μια δημόσια συγγνώμη.
Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων του Κονγκό στο Κόπα Άφρικα, ο οπαδός Μισέλ Νκούκα Μπολαντίνγκα (γνωστός ως "Λουμούμπα"), στεκόταν ακίνητος στις κερκίδες του σταδίου στο Ραμπάτ, μιμούμενος τη στάση του Πατρίς Λουμούμπα, του ήρωα της ανεξαρτησίας του Κονγκό που δολοφονήθηκε το 1961.
Αμέσως μετά το νικητήριο γκολ της Αλγερίας, ο Αμούρα έτρεξε προς την κερκίδα, στάθηκε προσοχή μιμούμενος τη στάση του οπαδού και στη συνέχεια έπεσε επιδεικτικά στο έδαφος, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως προσβολή προς το εθνικό σύμβολο του Κονγκό. Οι εικόνες έγιναν αμέσως viral, προκαλώντας την οργή των φιλάθλων.
Η «πυροσβεστική» συγγνώμη του Αμούρα
Βλέποντας τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, ο επιθετικός της Βόλφσμπουργκ ανέβασε ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.
Ο Αμούρα υποστήριξε πως δεν γνώριζε ποιον εκπροσωπούσε ο οπαδός. «Εκείνη τη στιγμή, δεν είχα ιδέα τι αντιπροσώπευε το συγκεκριμένο πρόσωπο ή ο συμβολισμός στην εξέδρα. Ήθελα απλώς να πειράξω, με ανάλαφρη διάθεση, σε πνεύμα αθλητικής αντιπαλότητας», έγραψε.
Απέδωσε τη συμπεριφορά του στην τεράστια πίεση και την αδρεναλίνη της παράτασης. «Το ματς ήταν απίστευτα έντονο. Αν η στάση μου παρεξηγήθηκε, λυπάμαι ειλικρινά. Σέβομαι το Κονγκό και την ομάδα του».
Παρά τη συγγνώμη, η κίνησή του χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «αλαζονική», ειδικά δεδομένου ότι ο Λουμούμπα υπήρξε υποστηρικτής και της αλγερινής ανεξαρτησίας στο παρελθόν.
Αγωνιστικά, η Αλγερία προκρίθηκε στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τη Νιγηρία (10/01).
