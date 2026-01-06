Χιμένεθ: «Είμαστε μεγάλη ομάδα και ο στόχος μας είναι το Κύπελλο Ελλάδας»

Ο Άρης απέκλεισε τον Παναιτωλικό και είναι στους «8» του Κυπέλλου.



Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το παιχνίδι σχολίασε την πρόκριση, τον Παναθηναϊκό που είναι ο επόμενος αντίπαλος αλλά και τις προσθήκες.



Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ



Για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό: «Καλή χρονιά. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, και είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο η απόδοση έπεσε. Έγιναν αρκετές αλλαγές, ενώ υπήρξε και ένα διάστημα απουσίας από αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε είναι λογικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι αναρρώνουν παίκτες όπως ο Φαμπιάνο και ο Καντεβέρε. Δεν είναι ακόμα στο 100%. Και φυσικά μένει αρκετός χρόνος μπροστά μας για να φτάσουμε σε πλήρεις ρυθμούς».

Για τον Παναθηναϊκό με τον οποίο θα παίξει ο Άρης στον επόμενο γύρο: «Μεγάλος αντίπαλος ο Παναθηναϊκός. Με 2 μεταγραφές δικές τους μπορεί να φτάσουν στο μπάτζετ το δικό μας. Είμαστε και εμείς μεγάλη ομάδα και ο στόχος μας είναι το Κύπελλο Ελλάδας. Ξέρουμε πώς ο Παναθηναϊκός λόγω του status τους μπορούν να φέρουν πιο μεγάλους παίκτες. Εμείς έχουμε όρεξη και διάθεση να παίξουμε».

Για την νέα προσθήκη: « Είναι ένας παίκτης που τον έφερε το club και μπορούμε να βασιστούμε. Το να μπορέσουμε να βρούμε ποιοτικούς παίκτες σε αυτό το παράθυρο είναι δύσκολο. Υπάρχει το θέμα ότι έχει να αγωνιστεί καιρό. Θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε τις καλύτερες συνθήκες για να του βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό».







