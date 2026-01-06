Τέλος ο Γκάουντλοκ από τον Κολοσσό Ρόδου μετά τη σύλληψή του για ναρκωτικά
Με ανακοίνωσή της η ομάδα της Ρόδου ενημερώνει ότι δεν είναι πλέον δυνατή η συνέχιση της συνεργασίας τους

Δημόσια τοποθετήθηκε ο Κολοσσός Ρόδου για την υπόθεση του Άντριου Γκάουντλοκ, εξηγώντας πως από τη στιγμή που το όνομά του ενεπλάκη σε υπόθεση απαγορευμένων ουσιών, ήταν αδύνατο να συνεχιστεί η συνεργασία τους.

O Αμερικανός μπασκετμπολίστας είχε συλληφθεί στις 29 Δεκεμβρίου για δέμα με κάνναβη, προερχόμενο από τις ΗΠΑ, που είχε παραλήπτη τον ίδιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο Άντριου Γκάουντλοκ υπήρξε αναμφίβολα ένα σημαντικό κομμάτι της αγωνιστικής πορείας του Κολοσσού, προσφέροντας τα τελευταία τρία χρόνια με το ταλέντο, την εμπειρία και την παρουσία του ουσιαστική συμβολή στην ομάδα μας. Η προσφορά του στο αγωνιστικό σκέλος αναγνωρίζεται και δεν αμφισβητείται.

Ωστόσο, η εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση που αφορά ζητήματα απαγορευμένων ουσιών δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με το πλαίσιο αρχών και αξιών που διέπουν τη λειτουργία του συλλόγου μας και καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας.

Ο Κολοσσός πρεσβεύει διαχρονικά το αθλητικό ιδεώδες, τον σεβασμό στους κανόνες, την ευγενή άμιλλα και την υπευθυνότητα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Οι αξίες αυτές αποτελούν αδιαπραγμάτευτο θεμέλιο της φιλοσοφίας μας και οφείλουμε να τις υπηρετούμε με συνέπεια και σαφή στάση.

Η ομάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές του καθαρού αθλητισμού και του σεβασμού προς το άθλημα, τους φιλάθλους και τη νέα γενιά αθλητών που μας παρακολουθεί και μας εμπιστεύεται.

Ο Κολοσσός προχωρά τον αγωνιστικό του σχεδιασμό με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στις αξίες που τον χαρακτηρίζουν».
