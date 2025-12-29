Συνελήφθη μπασκετμπολίστας του Κολοσσού Ρόδου με ποσότητα χασίς
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Ναρκωτικά Κολοσσός Ρόδου Αστυνομία Χασίς

Συνελήφθη μπασκετμπολίστας του Κολοσσού Ρόδου με ποσότητα χασίς

Ο μπασκετμπολίστας παρέλαβε δέμα με 250 γραμμάρια χασίς

Συνελήφθη μπασκετμπολίστας του Κολοσσού Ρόδου με ποσότητα χασίς
Συνελήφθη ο μπασκετμπολίστας της ομάδας του Κολοσσού Ρόδου για κατοχή χασίς.

Ο λόγος για τον 37χρονο Άντριου Γκάουντλοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αθλητής είχε στην κατοχή του δέμα με 250 γραμμάρια χασίς που είχε φτάσει από τις ΗΠΑ.

Ο 37χρονος γκαρντ αγωνίζεται από το 2023 με την ομάδα του Κολοσσού, ενώ η καριέρα του είχε ξεκινήσει στο ΝΒΑ από τους Λος Αντζελες Λέικερς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κερδίσει εκεί μια σταθερή θέση στο ρόστερ.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
