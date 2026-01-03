Ολυμπιακός: Ο Καλογερόπουλος MVP του Super Cup, βίντεο

Αλέξης Καλογερόπουλος ψηφίστηκε MVP του τελικού του Super Cup 2026 που διεξήχθη στο Παγκρήτιο Στάδιο.Ο νεαρός στόπερ του Ολυμπιακού πέρασε αλλαγή στον τελικό με τον ΟΦΗ στο 88' (στη θέση του τραυματία Μπιανκόν) και κέρδισε το πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Ταρέμι (96') ενώ σκόραρε με κεφαλιά στο 107' για το 2-0.Ο Καλογερόπουλος είναι παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού ο οποίος έπαιζε ως δανεικός στον Βόλο. Το γκολ του κόντρα στον ΟΦΗ ήταν το πρώτο σε επίπεδο ανδρών με την φανέλα του Ολυμπιακού.

«Είναι αυτό όπως λέει και το σύνθημα μας, είναι «κάτι μαγικό». Μόνο χαρά έχω, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ταξίδεψε από τόσο μακριά για να έρθει να μας στηρίξει, συνεχίζουμε. Σίγουρα τα θέλουμε όλα τα τρόπαια. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε το ίδιο, θέλουμε να κερδίζουμε, να προχωράμε μπροστά, και αυτός είναι ο στόχος μας, κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι» είπε στο MEGA ο Καλογερόπουλος.