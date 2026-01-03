Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Κύργιος με φανέλα Εθνικής Ελλάδας και Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θα κάνω και φέτος ό,τι θέλω»
Ο Ελληνοαυστραλός σταρ «τρέλανε» το Instagram ποστάροντας φωτογραφίες με τα γαλανόλευκα και το «34» του Αντετοκούνμπο, ενόψει της νέας σεζόν
Ο Νικ Κύργιος επέστρεψε και, όπως πάντα, το κάνει με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο. Ο «κακός του τένις», που ετοιμάζεται πυρετωδώς για τις υποχρεώσεις του μέσα στο 2026, επέλεξε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στους επικριτές του, συνδυάζοντας την αγάπη του για την Ελλάδα και το μπάσκετ.
Με το «34»
Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Κύργιος εμφανίζεται να δουλεύει το πανίσχυρο σέρβις του, φορώντας όμως μια φανέλα που προκάλεσε αίσθηση: αυτή της Εθνικής Ελλάδας με το νούμερο 34 του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Δεν είναι κρυφό ότι ο Ελληνοαυστραλός τενίστας είναι φανατικός οπαδός του μπάσκετ και του NBA, όμως η επιλογή της γαλανόλευκης φανέλας του "Greek Freak" αποτελεί μια ξεκάθαρη κίνηση τιμής προς τις ελληνικές του ρίζες και τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα.
«Θα κάνω ό,τι θέλω»
Πέρα από την ενδυματολογική επιλογή, ο Κύργιος φρόντισε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με μια λεζάντα που αντικατοπτρίζει απόλυτα τον χαρακτήρα του:
«Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά», έγραψε χαρακτηριστικά.
