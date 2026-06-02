«Ελ. Βενιζέλος»: Επιβάτης έφερε μισό εκατ. ευρώ αδήλωτα μετρητά από το Ντουμπάι
Στον εντοπισμό και τη δέσμευση σημαντικού χρηματικού ποσού, που δεν είχε δηλωθεί κατά την είσοδο στη χώρα, προχώρησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου λίγο πριν από την έξοδο επιβατών από την αίθουσα αφίξεων εκτός ζώνης Σένγκεν (Extra Schengen), εντοπίστηκε επιβάτης ελληνικής υπηκοότητας, προερχόμενος από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά τον έλεγχο της χειραποσκευής του βρέθηκε το ποσό των 500.000 ευρώ, σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ηλεκτρονική ή χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθεσίμων, όπως ορίζεται από την σχετική νομοθεσία.

Το χρηματικό ποσό δεσμεύτηκε και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ «οι ελεγκτές της διατηρούν εντατική και διαρκή παρουσία στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, πραγματοποιώντας τακτικούς και στοχευμένους ελέγχους για την πρόληψη και καταπολέμηση της παραβατικότητας στις διασυνοριακές μετακινήσεις».

