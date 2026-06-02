Στη φυλακή 30χρονος Έλληνας, ελεύθεροι με όρους οι δυο για την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια
ΕΛΛΑΔΑ
Προφυλάκιση Πατήσια Επίθεση

Στη φυλακή 30χρονος Έλληνας, ελεύθεροι με όρους οι δυο για την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια

Ο 30χρονος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε και επέρριψε τις ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη - Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους δύο που αφέθηκαν ελεύθεροι

Στη φυλακή 30χρονος Έλληνας, ελεύθεροι με όρους οι δυο για την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια
Βασιλική Κόκκαλη
9 ΣΧΟΛΙΑ
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα (2/6) ο ένας από τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε κατάστημα στην οδό Πατησίων. Η επίθεση σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 39χρονου.

Συγκεκριμένα, προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Έλληνας κατηγορούμενος. Κατά πληροφορίες κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον υπάλληλο του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας και επέρριψε τις ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη.

Σε ό,τι αφορά στους άλλους δυο κατηγορούμενους αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.
Βασιλική Κόκκαλη
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης