Στη φυλακή 30χρονος Έλληνας, ελεύθεροι με όρους οι δυο για την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια
Στη φυλακή 30χρονος Έλληνας, ελεύθεροι με όρους οι δυο για την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια
Ο 30χρονος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε και επέρριψε τις ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη - Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους δύο που αφέθηκαν ελεύθεροι
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα (2/6) ο ένας από τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε κατάστημα στην οδό Πατησίων. Η επίθεση σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 39χρονου.
Συγκεκριμένα, προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Έλληνας κατηγορούμενος. Κατά πληροφορίες κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον υπάλληλο του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας και επέρριψε τις ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη.
Σε ό,τι αφορά στους άλλους δυο κατηγορούμενους αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.
Συγκεκριμένα, προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Έλληνας κατηγορούμενος. Κατά πληροφορίες κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον υπάλληλο του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας και επέρριψε τις ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη.
Σε ό,τι αφορά στους άλλους δυο κατηγορούμενους αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα