Στη φυλακή ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 24χρονου συμπατριώτη του στη Θεσσαλονίκη
«Μιλούσαμε αλλά δεν είχαμε ερωτικό δεσμό» λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου - Ο δικηγόρος του 37χρονου, Γιάννης Γλύκας, ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του και το κίνητρο της ερωτικής αντιζηλίας που αποδίδουν οι Αρχές
Στη φυλακή οδηγείται ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία του 24χρονου ομοεθνή του, η σορός του οποίου εντοπίστηκε ακέφαλη και χωρίς κάτω άκρα, εντός της θαλάσσιας περιοχής του Καλοχωρίου – Χαλάστρας, στη Θεσσαλονίκη, το καλοκαίρι του 2022.
Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, τέσσερα χρόνια μετά την ανθρωποκτονία, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση ανθρωποκτονίας. Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον 37χρονο, Γιάννης Γλύκας, ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του, όπως επίσης και το κίνητρο της ερωτικής αντιζηλίας που αποδίδουν οι Αρχές. Όπως είπε, βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα, διατηρεί επιχειρήσεις, έχει οικογένεια και στο δικαστήριο θα αποδειχθεί η αθωότητά του.
Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η σύζυγος του θύματος αρνήθηκε ότι διατηρούσε ερωτικό δεσμό με το θύμα, λέγοντας ότι είχαν κάποιες επαφές και τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά όχι ερωτική σχέση.
«Τον γνώριζα, δουλεύαμε μαζί στο μαγαζί και μετά έφυγε. Δεν ήταν φίλος μου. Όλα έγιναν ξαφνικά. Μέχρι σήμερα το λέω, μιλούσαμε τηλεφωνικά δε λέω όχι. Βρεθήκαμε δύο - τρεις φορές, ήπιαμε καφέ αλλά δεν έγινε κάτι παραπάνω. Από 12 χρονών είμαι με τον σύζυγό μου και δεν έχω δει κάτι άσχημο από τον συγκεκριμένο. Είχαμε μιλήσει για αυτό με τον σύζυγό μου αλλά δεν συνεχίστηκε μετά. Είχαμε πει να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό και να τα ξεχάσουμε όλα. Κάναμε τρίτο παιδάκι και είπαμε να κοιτάξουμε τη ζωή μας», ανέφερε.
«Γιατί να μείνει στην Ελλάδα αν είχε σχέση με όλα αυτά, να ανοίξει άλλες επιχειρήσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την οικογένεια και τα παιδιά του; Ήταν ένας άνθρωπος θεός και εύχομαι σύντομα να γυρίσει στα παιδάκια και στην οικογένεια του», είπε σε άλλο σημείο.
Υπενθυμίζεται ότι το κουβάρι της φρικιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον Ιούνιο του 2022, όταν ένας ψαράς ήρθε αντιμέτωπος με ένα μακάβριο εύρημα στα νερά του Καλοχωρίου: το ακέφαλο και διαμελισμένο πτώμα ενός άνδρα. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος αλιέας εντόπισε στο βυθό ένα κάτω άκρο, κλεισμένο σε νάιλον τσουβάλι. Οι δράστες το είχαν γεμίσει με τούβλα και τσιμέντο, χρησιμοποιώντας τα ως βαρίδια για να κρατήσουν το άψυχο σώμα για πάντα κρυμμένο στα βάθη του Θερμαϊκού.
Τέσσερα χρόνια μετά την άγρια δολοφονία, οι αστυνομικοί του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση και να ταυτοποιήσουν τους δράστες, με τον βασικό κατηγορούμενο να οδηγείται σήμερα στη φυλακή.
Εκτός από τον 37χρονο, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται άλλοι τρεις ομοεθνείς του που εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό αμέσως μετά το έγκλημα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., το ίδιο έτος έπιασε δουλειά στο εστιατόριο του 37χρονου συλληφθέντα, το οποίο βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη. Λίγο καιρό αργότερα το θύμα έκανε το μοιραίο, όπως αποδείχθηκε, λάθος, καθώς ερωτεύτηκε και τη σύζυγο του άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία, ο οποίος ήταν εργοδότης του.
Έκτοτε ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για τη ζωή του, καθώς όταν ο κατηγορούμενος ανακάλυψε την «προδοσία», η απόλυση ήταν μόνο η αρχή. Ο 37χρονος, φέρεται να τον είχε καταγγείλει ψευδώς για ληστείες, απειλές κατά της ζωής του 24χρονου, ακόμη και μια άγρια επίθεση με μαχαίρια από ομάδα ατόμων.
Ο 24χρονος τρομοκρατημένος, συνελήφθη στην προσπάθειά του να διαφύγει στη Βόρεια Μακεδονία και αποφυλακίσθηκε έπειτα από 14-15 μήνες. Φοβούμενος περαιτέρω αντίποινα από τον 37χρονο, κατέφυγε στο Τυμπάκι της Κρήτης για να γλιτώσει, έχοντας μάλιστα προειδοποιήσει τους δικούς του ανθρώπους: «Αν μου συμβεί οτιδήποτε, υπεύθυνος θα είναι ο πρώην εργοδότης μου», έλεγε, δείχνοντας κι άλλα δύο άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως συνεργοί.
Όμως, παρά τη μετοίκησή του στην Κρήτη, ο 24χρονος φαίνεται ότι συνέχιζε να διατηρεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη σύζυγο του κατηγορούμενου και, όπως προέκυψε, ο 37χρονος το γνώριζε.
Έκτοτε, ο χρόνος ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα για τη ζωή του 24χρονου, καθώς η επικείμενη συνάντησή του με τη γυναίκα και η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη εν τέλει περιήλθε σε γνώση του 37χρονου συλληφθέντα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η ΕΛ.ΑΣ.
Μόλις λίγες ώρες αφότου έφτασε στη Θεσσαλονίκη, το θύμα φέρεται να απήχθη από την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και να μεταφέρθηκε στην περιοχή του Καλοχωρίου, όπου δολοφονήθηκε από τον 37χρονο κι άλλους τέσσερις δράστες, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο. Στη συνέχεια τεμάχισαν τη σορό και την πέταξαν στη θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας μια βάρκα για να πάνε στα ανοιχτά.
Οι δράστες δύο χρόνια νωρίτερα κατηγορούνται ότι είχαν απαγάγει συγχωριανό του θύματος και τον κράτησαν παράνομα για δύο εβδομάδες με σκοπό να τους αποκαλύψει πού βρισκόταν ο 24χρονος.
Σημειώνεται ότι μετά την ανθρωποκτονία οι τρεις εκ των κατηγορουμένων διέφυγαν στο εξωτερικό.
Από τη μεριά του, ο συλληφθείς αρνήθηκε την εμπλοκή του στην ανθρωποκτονία, όπως επίσης και στην απαγωγή του συγχωριανού του θύματος.
Σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του, αλλά και στην επιχείρηση που διατηρεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά οκτώ μαχαίρια και σουγιάδες, καθώς και μια καταφανώς πλαστή γαλλική άδεια οδήγησης με τη φωτογραφία του. Ο 37χρονος συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία.
Η σορός του 24χρονου είχε εντοπιστεί χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα, το πρωί της 6ης Ιουνίου του 2022 από αλιέα, εντός της θαλάσσιας περιοχής του Καλοχωρίου – Χαλάστρας.
Λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα, το πρωί της 22ης Ιουνίου, από τον ίδιο αλιέα, βρέθηκε σε εγγύτατη απόσταση, εντός της θάλασσας, το κάτω άκρο ανδρός, που προφανώς ανήκε στο ίδιο άτομο. Το ανθρώπινο μέλος ήταν δεμένο σε νάιλον τσουβάλι που περιείχε τούβλα, τεμάχια τούβλων και τσιμέντου, το οποίο είχε προφανή σκοπό τη συγκράτησή του στο βυθό, λειτουργώντας ως βαρίδι.
Κατά την ιατροδικαστική εξέταση της σορού διαπιστώθηκε ότι αποτελούνταν από τμήμα ανδρικού πτώματος από το ύψος του λαιμού έως το ύψος της κοιλιακής/πυελικής χώρας, με τα άνω άκρα και το αριστερό κάτω άκρο από το ύψος του μηρού έως το πέλμα. Βρισκόταν σε κατάσταση σήψης και σαπωνοποίησης και τα τραύματα τομής που έφερε ήταν μεταθανάτια και παραπέμπουν σε διαμελισμό. Δεν εντοπίστηκαν προθανάτιες κακώσεις και, ελλείψει άλλων ευρημάτων, η αιτία θανάτου ήταν απροσδιόριστη.
Το ερωτικό τρίγωνο και το χρονικό του προδιαγραμμένου εγκλήματοςΠίσω από το άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε, όπως εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ., ότι κρυβόταν ένα απαγορευμένο ειδύλλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το 24χρονο θύμα ήρθε στην Ελλάδα από το Πακιστάν το 2018, στερούμενος νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, οπότε και συνελήφθη. Μετά τη σύλληψή του, ταξίδεψε και διέμεινε στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έως τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ στη συνέχεια, από τον Μάρτιο του 2020, δήλωνε ως τόπο διαμονής το Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης. Ήταν άγαμος και δεν είχε στενούς συγγενείς στην Ελλάδα.
Η κινηματογραφική απαγωγή και η δολοφονίαΣτις 13 Ιουνίου του 2022 το θύμα έκανε το μοιραίο λάθος να αφιχθεί μόνο του στη Θεσσαλονίκη από την Κρήτη, προκειμένου να συναντηθεί κρυφά με τη σύζυγο του κατηγορούμενου, όπως προκύπτει άλλωστε και από τις κλήσεις που έγιναν σε τηλεφωνικό αριθμό που ανήκει στη συγκεκριμένη γυναίκα ή στο στενό της περιβάλλον.
Η επιβεβαίωση του ραντεβού και η ιατροδικαστική εξέτασηΤο μεσημέρι της περασμένης περασμένης Τετάρτης οι αστυνομικοί προσήγαγαν τη γυναίκα με την οποία θα βρισκόταν το θύμα την ημέρα της δολοφονίας του, η οποία και επιβεβαίωσε τις τελευταίες τηλεφωνικές της επικοινωνίες με το θύμα, πριν τη δολοφονία.
