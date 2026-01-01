Γιαζίτζι: Σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, γράφει η Equipe
Ο Τούρκος σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι απογοητευμένος από τον χρόνο συμμετοχής του στον Ολυμπιακό

Το ενδεχόμενο να φύγει από τον Ολυμπιακό την μεταγραφική περίοδο που μόλις ξεκίνησε εξετάζει ο Γιουσούφ Γιαζίτζι.

Ο Τούρκος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Equipe, είναι απογοητευμένος από τον χρόνο συμμετοχής που έχει στον Ολυμπιακό αλλά και από το γεγονός ότι είναι εκτός λίστας Champions League. 

«Απογοητευμένος από τον χρόνο συμμετοχής του και τον αποκλεισμό του από το Champions League, ο Γιουσούφ Γιαζίτσι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό αυτόν τον χειμώνα.

Ενάμιση χρόνο μετά την άφιξή του, ο Γιουσούφ Γιαζίτσι θα μπορούσε να φύγει από τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Ο Τούρκος διεθνής (45 συμμετοχές, 3 γκολ) δεν είναι ικανοποιημένος με τον χρόνο συμμετοχής του.

Ο 28χρονος μέσος μελετά αρκετές επιλογές, μερικές από αυτές στη Ligue 1. Έχει πετύχει 5 γκολ και έχει δώσει 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν» αναφέρει αναλυτικά η Equipe. 

O Γιαζίτζι έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τον Ολυμπιακό. Την περασμένη σεζόν έμεινε εκτός αφού υπέστη ρήξη χιαστών στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και στη φετινή αγωνίζεται ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά. 


