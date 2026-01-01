Άταμαν: «Τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε κατακτήσει EuroLeague, πρωτάθλημα, Κύπελλο, αλλά δεν έχουμε νικήσει τον Ολυμπιακό στη EuroLeague»

Ο Εργκίν Άταμαν στις δηλώσεις του ενόψει του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό τόνισε το κίνητρο που έχουν οι «πράσινοι» για να πάρουν τη νίκη