Πρόταση έκπληξη από τον Σαρπ Αταμάν: «Να παίξουν μονό ο πατέρας μου και ο Μπαρτζώκας»

Ο γιος του Εργκίν ζήλεψε το μονό που έπαιξαν η Φρόσω Δρακάκη με την Σελέν Ερντέμ και θα ήθελε να το δει και με τους προπονητές των ομάδων ανδρών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού