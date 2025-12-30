Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Πρόταση έκπληξη από τον Σαρπ Αταμάν: «Να παίξουν μονό ο πατέρας μου και ο Μπαρτζώκας»
Ο γιος του Εργκίν ζήλεψε το μονό που έπαιξαν η Φρόσω Δρακάκη με την Σελέν Ερντέμ και θα ήθελε να το δει και με τους προπονητές των ομάδων ανδρών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
Τη Δευτέρα διεξήχθη στο κλειστό των Ιωαννίνων το All Star Game για το μπάσκετ γυναικών και μετά το τέλος όλων των εκδηλώσεων, κόουτς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού έβγαλαν τα σακάκια τους και έπαιξαν για λίγο μπάσκετ, ώστε να θυμηθούν τα νιάτα τους.
Η σελίδα «hoopsfthoughtgr» ανάρτησε ένα σχετικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές των δύο τεχνικών, με τον Σαρπ Αταμάν να βρίσκει την ευκαιρία να δώσει τη δική του ιδέα.
Συγκεκριμένα, ο γιος του Αταμάν σχολίασε πως θα ήθελε να δει τον πατέρα του σε ανάλογες στιγμές με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι θα ήταν… κινηματογραφικό!
Σε συνέντευξή του το καλοκαίρι ο γιος του Εργκίν είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να γίνει κάποια στιγμή διάδοχος του πατέρα του. Στο Eurobasket μάλιστα είχε δηλωθεί ως συνεργάτης του Αταμάν στον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας.
Ergin Ataman’s son replied to our post saying that he would like to see his father play “iso” against Giorgos Bartzokas, just like Panathinaikos’ and Olympiacos’ coaches, Selen Erdem and Froso Drakaki respectively 🤣🍿— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) December 30, 2025
These images would be historic 🙌🏽#paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/CFIEQ0sKPS
