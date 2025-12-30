Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Λίβερπουλ: Απολύθηκε ο βοηθός του Σλοτ που είναι υπεύθυνος για τις στημένες φάσεις
Λίβερπουλ: Απολύθηκε ο βοηθός του Σλοτ που είναι υπεύθυνος για τις στημένες φάσεις
Η Λίβερπουλ απομακρύνει τον Άρον Μπριγκς μετά από 18 μήνες, καθώς οι «κόκκινοι» δέχονται τα περισσότερα γκολ από στημένες φάσεις στις top-5 λίγκες
Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή των στημένων φάσεων, Άαρον Μπριγκς, μετά από μόλις 18 μήνες παρουσίας στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Η απόφαση αυτή πάρθηκε ως άμεση αντίδραση στη χειρότερη αμυντική επίδοση της ομάδας σε αυτόν τον τομέα στις κορυφαίες ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Τα νούμερα που «έφαγαν» τον Μπριγκς
Η εικόνα της Λίβερπουλ στις στατικές φάσεις τη φετινή σεζόν κρίθηκε μη αποδεκτή για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Καμία ομάδα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης δεν έχει δεχθεί περισσότερα γκολ από στημένες φάσεις (εξαιρουμένων των πέναλτι) από τα 12 της Λίβερπουλ.
Οι «Reds» έχουν δεχθεί 7 γκολ από κόρνερ, επίδοση που ξεπερνά μόνο η Γουέστ Χαμ (10) στην Premier League. Με μόλις 3 γκολ ενεργητικό από στατικές φάσεις και 12 παθητικό, η ομάδα έχει ισοζύγιο -9, το χειρότερο ανάμεσα στις ομάδες που διεκδικούν την τετράδα.
Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης
Ο Μπριγκς εντάχθηκε στον σύλλογο τον Ιούλιο του 2024, αρχικά ως προπονητής ατομικής βελτίωσης. Ωστόσο, μετά την αποτυχία εξεύρεσης εξειδικευμένου set-piece coach, ανέλαβε μόνιμα αυτόν τον ρόλο τον Σεπτέμβριο. Παρά το γεγονός ότι πέρυσι είχε εγκωμιαστεί από τον Μοχάμεντ Σαλάχ για τη συμβολή του σε ένα γκολ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, η φετινή καθίζηση οδήγησε στη λύση του συμβολαίου του.
Η επόμενη μέρα και η οργή του Σλοτ
Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την κατάσταση πριν την οριστική απόφαση:
«Είναι αδύνατο να είσαι στην πρώτη τετράδα ή πεντάδα με τέτοια ισορροπία στα στημένα, πόσο μάλλον να κερδίσεις το πρωτάθλημα. Είμαστε η μόνη ομάδα στην κορυφή με αρνητικό πρόσημο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πλέον, την ευθύνη των στημένων φάσεων αναλαμβάνει ο ίδιος ο Σλοτ μαζί με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σίπκε Χουλσόφ και Τζιοβάνι φαν Μπρόνκχορστ. Στόχος είναι η άμεση βελτίωση, καθώς η ομάδα παραμένει ανταγωνιστική χάρη στην κορυφαία επίδοσή της στη δημιουργία ευκαιριών σε ροή αγώνα.
Τα νούμερα που «έφαγαν» τον Μπριγκς
Η εικόνα της Λίβερπουλ στις στατικές φάσεις τη φετινή σεζόν κρίθηκε μη αποδεκτή για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Καμία ομάδα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης δεν έχει δεχθεί περισσότερα γκολ από στημένες φάσεις (εξαιρουμένων των πέναλτι) από τα 12 της Λίβερπουλ.
Οι «Reds» έχουν δεχθεί 7 γκολ από κόρνερ, επίδοση που ξεπερνά μόνο η Γουέστ Χαμ (10) στην Premier League. Με μόλις 3 γκολ ενεργητικό από στατικές φάσεις και 12 παθητικό, η ομάδα έχει ισοζύγιο -9, το χειρότερο ανάμεσα στις ομάδες που διεκδικούν την τετράδα.
Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης
Ο Μπριγκς εντάχθηκε στον σύλλογο τον Ιούλιο του 2024, αρχικά ως προπονητής ατομικής βελτίωσης. Ωστόσο, μετά την αποτυχία εξεύρεσης εξειδικευμένου set-piece coach, ανέλαβε μόνιμα αυτόν τον ρόλο τον Σεπτέμβριο. Παρά το γεγονός ότι πέρυσι είχε εγκωμιαστεί από τον Μοχάμεντ Σαλάχ για τη συμβολή του σε ένα γκολ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, η φετινή καθίζηση οδήγησε στη λύση του συμβολαίου του.
Η επόμενη μέρα και η οργή του Σλοτ
Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την κατάσταση πριν την οριστική απόφαση:
«Είναι αδύνατο να είσαι στην πρώτη τετράδα ή πεντάδα με τέτοια ισορροπία στα στημένα, πόσο μάλλον να κερδίσεις το πρωτάθλημα. Είμαστε η μόνη ομάδα στην κορυφή με αρνητικό πρόσημο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πλέον, την ευθύνη των στημένων φάσεων αναλαμβάνει ο ίδιος ο Σλοτ μαζί με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σίπκε Χουλσόφ και Τζιοβάνι φαν Μπρόνκχορστ. Στόχος είναι η άμεση βελτίωση, καθώς η ομάδα παραμένει ανταγωνιστική χάρη στην κορυφαία επίδοσή της στη δημιουργία ευκαιριών σε ροή αγώνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα