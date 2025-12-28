Με 28 πόντους του Ταϊρί ο ΠΑΟΚ επικράτησε 72-68 στο… θρίλερ της Καρδίτσας

Η Καρδίτσα έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ, αλλά ο Ταϊρί βρήκε τα μεγάλα σουτ και ο Δικέφαλος έκλεισε το 2025 με μια ακόμη νίκη