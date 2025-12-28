Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Με 28 πόντους του Ταϊρί ο ΠΑΟΚ επικράτησε 72-68 στο… θρίλερ της Καρδίτσας
Η Καρδίτσα έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ, αλλά ο Ταϊρί βρήκε τα μεγάλα σουτ και ο Δικέφαλος έκλεισε το 2025 με μια ακόμη νίκη
Με κορυφαίο τον Μπριν Ταϊρί, ο οποίος πέτυχε τους πέντε τελευταίους πόντους της ομάδας του και συνολικά 28 πόντους με 10/16 σουτ εντός πεδιάς και επιστροφή από το -8 του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε στο κλειστό γήπεδο «Γιάννης Μπουρούσης» της Καρδίτσας (72-68) για την 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.
Το ματς ήταν συναρπαστικό και κρίθηκε στο τέλος με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να είναι βελτιωμένος στο δεύτερος μέρος στην άμυνα του. Ο ΠΑΟΚ, επίσης, ήταν αποφασιστικός στην επίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τον Ταϊρί σε μεγάλη μέρα πέτυχε την 4η σερί και 9η συνολικά νίκη του στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν.
Από τους φιλοξενούμενους διακρίθηκαν ακόμη ο Μπεν Μουρ ο οποίος σκόραρε 11 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ, ο Κλίβελαντ Μέλβιν που πήρε 9 ριμπάουντ και πέτυχε 7 πόντους και ο Αντώνης Κόνιαρης ο οποίος μοίρασε 5 ασίστ και σκόραρε το τρίποντο που έβαλε μπροστά στο σκορ τον ΠΑΟΚ (66-65) στο 38’ του ματς.
Ο Νίκος Δίπλαρος με 1/2 βολές ισοφάρισε για την Καρδίτσα σε 66-66 με 1’ και 45’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, αλλά ο Ταϊρί με τρίποντο έδωσε ξανά προβάδισμα στον «Δικέφαλο του Βορρά» με 69-66, 43’’ πριν την λήξη του ματς.
Το τρίποντο για την ισοφάριση του Μπράντον Τζέφερσον ήταν άστοχο και ο Ταϊρί με δύο βολές… σφράγισε τη νίκη του ΠΑΟΚ (71-66) με 28’’ να απομένουν για το τέλος του αγώνα.
Οι γηπεδούχοι με επιμέρους σκορ 22-15 στην δεύτερη περίοδο τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα οκτώ πόντων (40-32), όμως, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανέβασε την πίεση στην άμυνα του και με τρίποντο του Νίκου Περσίδη με την λήξη του τρίτου δεκάλεπτου ισοφάρισε σε 48-48.
Από την Καρδίτσα προσπάθησε περισσότερο ο Γουόρεν Ουάσινγκτον με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 48-48, 68-72.
