Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΑΕΚ-Αρης στο μπάσκετ και τo γεμάτο πρόγραμμα της Premier League
Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ η Λίβερπουλ παίζει με την ουραγό Γουλβς σε ένα ματς αφιερωμένο στον Ντιόγκο Ζότα
Οι αγώνες της Premier League και τα παιχνίδια για την Greek Basketball League ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη (27/12, 16:00) ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η «Ένωση» επιδιώκει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει μόνη στην τέταρτη θέση της κατάταξης, απέναντι στον Άρη, ο οποίος θα παραταχθεί στη SUNEL Arena με τον Στίβεν Ίνοκ στην εξάδα των ξένων, αντί του Τζέικ Φόρεστερ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Στα ευρωπαϊκά γήπεδα, το πρόγραμμα της Premier League είναι γεμάτο καθώς η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Νότιγχαμ Φόρεστ, η Λίβερπουλ παίζει με την Γουλβς σε ματς αφιερωμένο στον Ντιόγκο Ζότα, ενώ υπάρχει και το λονδρέζικο ντέρμπι της Τσέλσι με την Άστον Βίλα.
12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μανίσα Turkish Basketball Super League
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Φιορεντίνα Serie A
14:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Χιμπέρνιαν – Χαρτς Scottish Premiership 2025-26
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κάλιαρι Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Κόμο Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Μύκονος BetssonStoiximanGBL
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Betsson Stoiximan GBL
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/12/2025):
