Λαμπερά Χριστούγεννα στο Ντουμπάι για Ροντινέι, Νταβίντ Λουίζ, Στρεφέτσα και Γουίλιαν, δείτε φωτογραφίες
Βραζιλιάνικο παρεάκι μάζεψε ο... τρελός Ροντινέι μαζί με τον συμπαίκτη του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, τον Νταβίντ Λουίζ και τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Γουίλιαν
Ροντινέι και Στρέφετσα συνεχίζουν τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές τους στο Ντουμπάι, αφού ο Ολυμπιακός θα μαζευτεί ξανά στις 29 Δεκεμβρίου ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Οι δύο τους όμως ανήμερα των Χριστουγέννων είχαν δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τους συμπατριώτες τους, Νταβίντ Λουίζ που αγωνίζεται στην Πάφο και τον Γουίλιαν, ο οποίος είναι στη Γκρέμιο, όμως πέρασε για λίγους μήνες και από τον Ολυμπιακό.
Οι τέσσερις τους βγάλανε φωτογραφία με τα καλά τους δημιουργώντας το βραζιλιάνικο κλικ της χρονιάς.
