ΠΑΟΚ: Νέο χριστουγεννιάτικο βίντεο έπος
Με γκεστ σταρ τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Δημήτρη Μαυρόπουλο, Χρήστο Ζαμπούνη, Θανάση Σαμαρά, τον Τάισον σε ρόλο παππού και τον Χρήστο Ζαφείρη σ' αυτόν του μυστηριώδη ταξιδιώτη
Η συνήθεια που έγινε λατρεία... Αφού είχαμε δει τον Δημήτρη Πέλκα στη ΠΑΟΚτσήδικη διασκευή του «Μόνος στο σπίτι» και πέρσι ανακαλύψαμε τα ασπρόμαυρα ταλέντα στη μουσική (καλύτερα που έγιναν ποδοσφαιριστές), η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ετοίμασε ένα νέο χριστουγεννιάτικο βίντεο.
Όπου αυτή τη φορά ο άνθρωπος (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) που ανέλαβε να φέρει στην Τούμπα την ειδική παραγγελία του... αφεντικού για το χριστουγεννιάτικο δένδρο, ξέχασε τη βαλίτσα στο ταξί (που οδηγούσε ο Δημήτρης Μαυρόπουλος) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έβγαλε τους παίκτες του στους δρόμους της πόλης σαν μυστικούς πράκτορες (όλα τα λεφτά ο παππούς Τάισον) για να τη βρουν...
