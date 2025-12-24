ΠΑΟΚ: Νέο χριστουγεννιάτικο βίντεο έπος
ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου Γεράσιμος Σκιαδαρέσης Δημήτρης Μαυρόπουλος

ΠΑΟΚ: Νέο χριστουγεννιάτικο βίντεο έπος

Με γκεστ σταρ τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Δημήτρη Μαυρόπουλο, Χρήστο Ζαμπούνη, Θανάση Σαμαρά, τον Τάισον σε ρόλο παππού και τον Χρήστο Ζαφείρη σ' αυτόν του μυστηριώδη ταξιδιώτη

ΠΑΟΚ: Νέο χριστουγεννιάτικο βίντεο έπος
Η συνήθεια που έγινε λατρεία... Αφού είχαμε δει τον Δημήτρη Πέλκα στη ΠΑΟΚτσήδικη διασκευή του «Μόνος στο σπίτι» και πέρσι ανακαλύψαμε τα ασπρόμαυρα ταλέντα στη μουσική (καλύτερα που έγιναν ποδοσφαιριστές), η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ετοίμασε ένα νέο χριστουγεννιάτικο βίντεο.

Όπου αυτή τη φορά ο άνθρωπος (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) που ανέλαβε να φέρει στην Τούμπα την ειδική παραγγελία του... αφεντικού για το χριστουγεννιάτικο δένδρο, ξέχασε τη βαλίτσα στο ταξί (που οδηγούσε ο Δημήτρης Μαυρόπουλος) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έβγαλε τους παίκτες του στους δρόμους της πόλης σαν μυστικούς πράκτορες (όλα τα λεφτά ο παππούς Τάισον) για να τη βρουν...

PAOK & Varagons Xmas Project 9: The missing piece - PAOK TV
