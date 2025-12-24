ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Γκύζη και Παιανία

Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες: Άλωσαν την Ιντιάνα με κορυφαίο τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ
SPORTS
Μιλγουόκι Μπακς Ιντιάνα Πέισερς Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ

Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες: Άλωσαν την Ιντιάνα με κορυφαίο τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ

Μετά από τρεις σερί ήττες τα «ελάφια» νίκησαν με 111-94 μέσα στην Ιντιάνα

Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες: Άλωσαν την Ιντιάνα με κορυφαίο τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Εδώ και αρκετό καιρό οι Μπακς παίζουν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και δυσκολεύονται πολύ. Τα ελάφια πάντως πήραν το ματς με τους Πέισερς με 111-94 και με αυτόν τον τρόπο επέστρεψαν στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες.

Αυτή ήταν και η 11η νίκη τους μέσα στη σεζόν. Πάντως δεν έχουν καμιά σχέση σαν ομάδα με τον Greek Freak στα... πιτς. Άντεξαν στην αντεπίθεση της Ιντιάνα στην 4η περίοδο και έφτασαν στη νίκη.

Από την πλευρά των Μπακς κορυφαίος ήταν ο Πόρτερ με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. O Πόρτις πρόσθεσε 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα δεν έφτασε ο Πασκάλ Σιάκα που είχε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αλλά και ο ΜακΚόνελ που είχε 16 πόντους.

Με 10/30 τρίποντα σούταρε η ομάδα από το Μιλγουόκι.

Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers Full Game Highlights – December 23, 2025 | NBA Season


Πηγή: gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.

Οι ταινίες που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην οθόνη σου

Αποκλειστικός προορισμός το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS, με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές και 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης