Το απίστευτο τρολάρισμα της Άστον Βίλα σε οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Φρανκ Ίλετ, φίλος των κόκκινων διαβόλων, έχει γίνει viral  καθώς πριν από σχεδόν 1.5 χρόνο  είχε δηλώσει πως δεν θα κόψει τα μαλλιά του μέχρι η αγαπημένη του ομάδα να συμπληρώσει ένα σερί πέντε νικών

Στην εκκίνηση της σεζόν η Άστον Βίλα δεν ήταν και στα καλύτερα της... Αδυνατούσε να βρει γκολ, δεν έπαιρνε νίκες στην Premier League και ο προβληματισμός ήταν κάτι παραπάνω από έντονος.

Ωστόσο από τις 6 Νοεμβρίου η αρμάδα του Ουνάι Έμερι έχει πατήσει το γκάζι και δεν σταματά πουθενά πανηγυρίζοντας 10 συνεχόμενες νίκες που την έχουν φέρει σε απόσταση βολής από την κορυφή (είναι στο -3 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ την οποία κέρδισε πριν από 15 ημέρες), ενώ την Κυριακή επικράτησε με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κι αυτή η νίκη πέρα από το ότι ανέκοψε την ανοδική πορεία της Γιουνάιτεντ, έσβησε και το όνειρο του Φρανκ Ίλετ. Για όσους δεν τον γνωρίζουν, πρόκειται για τον οπαδό της Γιουνάιτεντ, ο οποίος πριν από 442 ημέρες, απογοητευμένος από την κάκιστη πορεία της ομάδας του, πόσταρε στα social media ότι δεν πρόκειται να κουρευτεί ξανά μέχρι τη στιγμή που οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πανηγυρίσουν πέντε συνεχόμενες νίκες.

Η πρώτη φορά που ο Φρανκ Ίλετ πίστεψε ότι ήρθε η ώρα να κλείσει ραντεβού στον κουρέα του ήταν τον περασμένο Οκτώβριο όταν έφτασε τις τρεις συνεχόμενες νίκες, αλλά δεν μπόρεσε να πάει παραπέρα.

Ο Φρανκ Ίλετ, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τις οργανώσεις MIND UK και The Little Princess Trust στο πλαίσιο του στοιχήματός του, έχει γίνει συχνά στόχος διαδικτυακών πειραγμάτων, αλλά ο διαχειριστής των social media της Άστον Βίλα πήγε το τρολάρισμα σε άλλο επίπεδο.

Κάτω από την ανάρτηση του συλλόγου που πανηγύριζε τις 10 συνεχόμενες νίκες, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτός ο οπαδός της Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να είχε κάνει δύο κουρέματα».



Τα σχόλια ήταν δεκάδες, κι ανάμεσα σ' αυτούς που έσπευσαν να σχολιάσουν ήταν κι ο ίδιος ο Άιλετ ο οποίος απάντησε με τρία emoji που κοκκινίζουν από ντροπή.


