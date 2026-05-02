Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για κατασχέσεις 2,3 εκατ. οφειλέτες: Ποιοι κινδυνεύουν και πώς προστατεύετε λογαριασμούς και εισοδήματα
Τα ηλεκτρονικά «ραντάρ» της ΑΑΔΕ σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο - Πάνω από 1,67 εκατ. έχουν ήδη υποστεί μέτρα, ενώ άλλοι 656.000 βρίσκονται πριν την ενεργοποίηση κατασχέσεων
Πάνω από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για κατασχέσεις, με 1,67 εκατ. να έχουν ήδη δει λογαριασμούς και εισοδήματα να δεσμεύονται και άλλους 656.000 να βρίσκονται προ των πυλών των μέτρων. Συγκεκριμένα, από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 θεωρούνται «διώξιμοι», με τους 1.675.961 να έχουν ήδη υποστεί μέτρα και περίπου 656.000 να βρίσκονται ένα βήμα πριν.
Η μεγάλη αλλαγή δεν είναι το εύρος, αλλά η ταχύτητα. Τα συστήματα λειτουργούν σαν έγκαιρος «συναγερμός», διασταυρώνουν στοιχεία από τράπεζες, Δημόσιο και εξωτερικό και οδηγούν σε άμεση ενεργοποίηση διαδικασιών είσπραξης. Τα περιθώρια που άλλοτε επέτρεπαν μεταφορά χρημάτων ή «εξαφάνιση» περιουσιακών στοιχείων έχουν ουσιαστικά εκλείψει.
Στην πράξη, από τη στιγμή που μια οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη και δεν ρυθμιστεί, η δέσμευση λογαριασμών ή η κατάσχεση εισοδήματος μπορεί να ακολουθήσει πολύ γρήγορα. Οι διαδικασίες κινούνται αυτόματα, είτε απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς είτε «εις χείρας τρίτων», δηλαδή σε εισοδήματα ή απαιτήσεις.
Η ένταση του εισπρακτικού μηχανισμού αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Μόνο μέσα στο 2025 επιβλήθηκαν περισσότερες από 500.000 κατασχέσεις, αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, τα αναγκαστικά μέτρα ξεπέρασαν τα 528.000, περιλαμβάνοντας κατασχέσεις, παραγγελίες, πλειστηριασμούς, υποθήκες και ποινικές διώξεις, ενώ ενισχύθηκαν και οι αναφορές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος. Στην πράξη, η Εφορία αξιοποιεί πλέον κάθε διαθέσιμο εργαλείο πίεσης για την είσπραξη των οφειλών.
