Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.
O Χέιζ Ντέιβις το έκανε ξανά: Το buzzer beater... καρμπόν ένα χρόνο αργότερα, δείτε βίντεο
Για δεύτερη φορά μέσα σε 13 μήνες ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής με πανομοιότυπο τρόπο
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της δεύτερης νίκης του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια στο Game 2 των Playoffs, βάζοντας την υπογραφή της εξαιρετικής του εμφάνισης (27π.) με το δύσκολο buzzer beater!
Το συγκεκριμένο σουτ νίκης ξύπνησε μνήμες από την περσινή αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Παρί για την 31η αγωνιστική της Euroleague για τη σεζόν 2024-25. Ήταν 25 Μαρτίου 2025, πριν από 13 μήνες περίπου, που ο Χέιζ-Ντέιβις είχε «εκτελέσει» την γαλλική ομάδα με τρίποντο νίκης για το 101-100.
Η Euroleague γύρισε έναν χρόνο πίσω, θυμήθηκε το buzzer beater του Αμερικανού με τη φανέλα της Φενέρ και έκανε τον... παραλληλισμό με το νικητήριο στη Βαλένθια.
1 year and a bit separating these NHD game winners ❤️🔥— EuroLeague (@EuroLeague) May 1, 2026
Playoff mode @NIGEL_HAYES is CLUTCH. pic.twitter.com/U2OP4TdNsv
