ΠΑΟΚ: Έως και ένα μήνα εκτός δράσης ο Παβλένκα μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τον Παναθηναϊκό

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Γίρι Παβλένκα στο ντέρμπι της Τούμπας απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας τραυματίστηκε έπειτα από δυνατή μονομαχία με τον Κάρολ Σφιντέρσκι, με τη στιγμή να προκαλεί έντονη ανησυχία σε όσους βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παβλένκα αποχώρησε με φορείο, ενώ το ιατρικό επιτελείο έδειξε από νωρίς προβληματισμό για την κατάστασή του. Ο παίκτης πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.



Η αρχική ενημέρωση αναφέρει πως ο έμπειρος γκολκίπερ δέχθηκε χτυπήματα στον θώρακα και στο δεξί γόνατο. Για προληπτικούς λόγους θα μεταβεί σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία στον θώρακα, ώστε να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο επιπλοκής, με την εικόνα μέχρι στιγμής να μην προκαλεί περαιτέρω ανησυχία.

Ωστόσο, μεγαλύτερος προβληματισμός υπάρχει αναφορικά με το δεξί γόνατο, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή ζημιά. Όλα δείχνουν πως ο Παβλένκα δύσκολα θα είναι άμεσα διαθέσιμος, με το διάστημα απουσίας του να εκτιμάται τουλάχιστον στον έναν μήνα, ανάλογα φυσικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που αναμένονται.

Μετά το ματς, παράλληλα, ο αντικαταστάτης του Αντώνης Τσιφτσής σχολίασε: «Περαστικά στον Γίρι. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε. Είναι κόκκινη κάρτα αυτό που έγινε στον Παβλένκα. Είναι ξεκάθαρη κόκκινη κάρτα.

Εγώ είμαι έτοιμος όποτε με χρειαστεί ο προπονητής. Είμαι χαρούμενος που κλείσαμε το ματς με νίκη και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Θα έχουμε καθαρό μυαλό στη διακοπή».





